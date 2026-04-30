Атаки на одеські порти: РФ почала застосовувати морські дрони

Ураження морського дрону РФ поблизу Одеси. Фото: скриншот з відео

Росія використовує безекіпажні морські катери для атак, зокрема поблизу Одеси. Масового застосування поки немає, але загроза залишається реальною. Українські військові готуються відбивати такі удари. Водночас ворог більше покладається на повітряні дрони.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Реальність загрози

Росіяни намагаються застосовувати безекіпажні катери для атак по узбережжю Чорного моря, зокрема в районі Одеси. Такі випадки не є масовими, але фіксуються протягом повномасштабної війни. Українські військові визнають, що кілька успішних випадків усе ж було, але системного використання не спостерігається.

"Ми вважаємо цю загрозу наявною і готуємося до відбиття подібних атак. І, як ви бачите, робимо це успішно", — зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що один із таких дронів нещодавно вдалося виявити заздалегідь і знищити. За його словами, росіяни більше роблять ставку на повітряні дрони-камікадзе, зокрема для ударів по цивільних суднах. У морській сфері вони відстають, і швидко надолужити це складно через постійну зміну технологій.

Читайте також:

Чому не масово

Росія не змогла швидко розгорнути масове виробництво морських дронів через власні стратегічні рішення. Раніше вона робила ставку на класичний флот і не приділила достатньої уваги новим технологіям.

"Поки вони нас доганяють, з’являється щось нове. І тому змушені постійно наздоганяти Україну", — пояснив Плетенчук.

Він додав, що для України такі дрони стали інструментом асиметричної відповіді, адже країна не мала рівного флоту. Через це розвиток технології пішов швидше саме з українського боку.

Захист Новоросійська

Росія значно посилила оборону своєї бази в Новоросійську, але навіть це не гарантує повної безпеки. Українські морські дрони періодично прориваються в акваторію.

"Вони зробили багато, але практика показує, що наші дрони все ж з’являються в їхній гавані", — наголосив Плетенчук.

За його словами, росіяни використовують комплексний захист. Зокрема протиповітряну оборону, авіацію, спостережні пости та інші засоби. Попри це, відомі випадки ураження кораблів і навіть невдалі спроби захопити українські дрони.

Спроба атаки

23 квітня українські військові знищили ворожий морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів Одеси. Ціль вдалося виявити завчасно. Дрон ліквідували ще на підході, не допустивши удару по інфраструктурі. Військові наголошують, що контролюють ситуацію на морі та готові реагувати на нові загрози.

Як повідомляли Новини.LIVE, Чорне море біля Одеси залишається небезпечним через мінування. Повне очищення акваторії займе роки, а частина загроз зберігається навіть зараз. Військові поступово знешкоджують вибухівку, але процес складний і тривалий. Напередодні туристичного сезону людей закликають бути особливо обережними.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі зберігається постійна загроза з боку Росії — як з моря, так і з повітря. Попри втрати флоту РФ, небезпека атак і мінування узбережжя нікуди не зникла. Особливо це важливо напередодні літнього сезону, коли на пляжі поїдуть тисячі людей.