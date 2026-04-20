Досвід війни у морі: Україна здивувала союзників навичками

Українські ВМС на міжнародних навчаннях.

Україна ділиться з партнерами досвідом війни на морі. Під час навчань іноземні військові знайомляться з новими підходами до безпеки в Чорному морі. Найбільший інтерес викликають морські дрони та цифрові системи управління. Частина рішень стала несподіванкою навіть для досвідчених армій.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Морські навчання

Українські військові передають партнерам практичний досвід ведення бойових дій на морі. Під час спільних навчань обговорюють захист цивільного судноплавства, протимінні заходи та взаємодію флотів. Це дозволяє союзникам швидше адаптуватися до сучасних загроз у Чорному морі. Особливу увагу приділяють реальним кейсам, які українські моряки отримали під час бойових операцій.

"Спільні навчання вже показали, що нам є чим поділитися в сенсі досвіду і технологій з нашими партнерами", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Цифрові системи

Важливу роль у сучасній війні відіграють цифрові системи управління. Українська система ситуаційної обізнаності "Дельта" дозволяє контролювати обстановку в реальному часі та швидко реагувати на загрози на морі. Партнери мали змогу протестувати її під час навчань. За словами військових, іноземні колеги були здивовані ефективністю цієї розробки.

Читайте також:

"Якщо брати систему ситуаційної обізнаності "Дельта", для багатьох це стало приємним шоком", — підкреслив Плетенчук.

Дрони на воді

Україна стала одним із лідерів у застосуванні безекіпажних морських систем. Морські дрони допомагають стримувати ворога та змінюють баланс сил у Чорному морі. Саме цей досвід викликає найбільший інтерес у партнерів. Українські військові постійно вдосконалюють ці технології та діляться напрацюваннями із союзниками.

"Україна сьогодні є світовим драйвером у застосуванні безекіпажних морських систем", — наголосив Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські сили вперше застосували новий спосіб боротьби з "Шахедами" над морем. Повітряну ціль знищили дроном-перехоплювачем, який запустили з надводної безпілотної платформи. Такий підхід може змінити логіку захисту прибережних міст. Найбільше це стосується Одеси, яка регулярно зазнає атак з моря.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 20 квітня Сили оборони України вдарили по важливих цілях Росії. Під удар потрапили нафтопереробний завод у Туапсе, нафтобаза в Криму та військові склади. Також уражено два великі десантні кораблі в Севастополі. Частина об’єктів зайнялася, масштаби пошкоджень ще уточнюють.