Опыт войны в море: Украина удивила союзников навыками
Украина делится с партнерами опытом войны на море. Во время учений иностранные военные знакомятся с новыми подходами к безопасности в Черном море. Наибольший интерес вызывают морские дроны и цифровые системы управления. Часть решений стала неожиданностью даже для опытных армий.
Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Морские учения
Украинские военные передают партнерам практический опыт ведения боевых действий на море. Во время совместных учений обсуждают защиту гражданского судоходства, противоминные мероприятия и взаимодействие флотов. Это позволяет союзникам быстрее адаптироваться к современным угрозам в Черном море. Особое внимание уделяют реальным кейсам, которые украинские моряки получили во время боевых операций.
"Совместные учения уже показали, что нам есть чем поделиться в смысле опыта и технологий с нашими партнерами", — отметил Дмитрий Плетенчук.
Цифровые системы
Важную роль в современной войне играют цифровые системы управления. Украинская система ситуационной осведомленности "Дельта" позволяет контролировать обстановку в реальном времени и быстро реагировать на угрозы на море. Партнеры имели возможность протестировать ее во время учений. По словам военных, иностранные коллеги были удивлены эффективностью этой разработки.
"Если брать систему ситуационной осведомленности "Дельта", для многих это стало приятным шоком", — подчеркнул Плетенчук.
Дроны на воде
Украина стала одним из лидеров в применении безэкипажных морских систем. Морские дроны помогают сдерживать врага и меняют баланс сил в Черном море. Именно этот опыт вызывает наибольший интерес у партнеров. Украинские военные постоянно совершенствуют эти технологии и делятся наработками с союзниками.
"Украина сегодня является мировым драйвером в применении безэкипажных морских систем", — подчеркнул Плетенчук.
Как сообщали Новини.LIVE, украинские силы впервые применили новый способ борьбы с "Шахедами" над морем. Воздушную цель уничтожили дроном-перехватчиком, который запустили с надводной беспилотной платформы. Такой подход может изменить логику защиты прибрежных городов. Больше всего это касается Одессы, которая регулярно подвергается атакам с моря.
Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 20 апреля Силы обороны Украины ударили по важным целям России. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, нефтебаза в Крыму и военные склады. Также поражены два больших десантных корабля в Севастополе. Часть объектов загорелась, масштабы повреждений еще уточняют.
Читайте Новини.LIVE!