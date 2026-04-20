Опыт войны в море: Украина удивила союзников навыками

Украинские ВМС на международных учениях.

Украина делится с партнерами опытом войны на море. Во время учений иностранные военные знакомятся с новыми подходами к безопасности в Черном море. Наибольший интерес вызывают морские дроны и цифровые системы управления. Часть решений стала неожиданностью даже для опытных армий.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Морские учения

Украинские военные передают партнерам практический опыт ведения боевых действий на море. Во время совместных учений обсуждают защиту гражданского судоходства, противоминные мероприятия и взаимодействие флотов. Это позволяет союзникам быстрее адаптироваться к современным угрозам в Черном море. Особое внимание уделяют реальным кейсам, которые украинские моряки получили во время боевых операций.

"Совместные учения уже показали, что нам есть чем поделиться в смысле опыта и технологий с нашими партнерами", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Цифровые системы

Важную роль в современной войне играют цифровые системы управления. Украинская система ситуационной осведомленности "Дельта" позволяет контролировать обстановку в реальном времени и быстро реагировать на угрозы на море. Партнеры имели возможность протестировать ее во время учений. По словам военных, иностранные коллеги были удивлены эффективностью этой разработки.

Читайте также:

"Если брать систему ситуационной осведомленности "Дельта", для многих это стало приятным шоком", — подчеркнул Плетенчук.

Дроны на воде

Украина стала одним из лидеров в применении безэкипажных морских систем. Морские дроны помогают сдерживать врага и меняют баланс сил в Черном море. Именно этот опыт вызывает наибольший интерес у партнеров. Украинские военные постоянно совершенствуют эти технологии и делятся наработками с союзниками.

"Украина сегодня является мировым драйвером в применении безэкипажных морских систем", — подчеркнул Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские силы впервые применили новый способ борьбы с "Шахедами" над морем. Воздушную цель уничтожили дроном-перехватчиком, который запустили с надводной беспилотной платформы. Такой подход может изменить логику защиты прибрежных городов. Больше всего это касается Одессы, которая регулярно подвергается атакам с моря.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 20 апреля Силы обороны Украины ударили по важным целям России. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, нефтебаза в Крыму и военные склады. Также поражены два больших десантных корабля в Севастополе. Часть объектов загорелась, масштабы повреждений еще уточняют.