Одесу можуть захищати дрони з надводних бойових платформ

Збиття дрона. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Українські сили вперше застосували новий спосіб боротьби з "Шахедами" над морем. Повітряну ціль знищили дроном-перехоплювачем, який запустили з надводної безпілотної платформи. Такий підхід може змінити логіку захисту прибережних міст. Найбільше це стосується Одеси, яка регулярно зазнає атак з моря.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетман, передає Новини.LIVE.

Захист узбережжя

Одеси Російські дрони часто летять над морем і заходять на узбережжя вже на фінальному етапі атаки. Це створює обмежений час для реагування та змушує працювати фактично "в останній момент". Українські сили поступово змінюють цю логіку, намагаючись збивати цілі ще до підльоту до берега. Саме тому поява надводних платформ із перехоплювачами має стратегічне значення.

"Коли воно летить над морем і прилітає на узбережжя, то ми можемо перехоплювати вже біля берега. Це близька відстань і це легше", — зазначив експерт.

Він пояснив, що перенесення точки перехоплення далі в море дає суттєву перевагу. Це дозволяє збільшити час реакції та зменшити навантаження на систему ППО на березі. Також з’являється можливість перекривати підходи до міста ще на відстані кількох кілометрів. Для Одеси це означає додатковий рівень захисту з боку моря.

"Коли дрони будуть на 5–10 кілометрів над водою, це сильно покращить ситуацію. Можна буде збивати ще до підльоту до узбережжя", — розповів Олексій Гетман.

Ефективність "шахедів"

Попри нові технології, повністю зупинити повітряні атаки неможливо. Водночас їх можна зробити значно менш результативними та економічно невигідними. Якщо більшість цілей збиватимуть ще в морі, ефект терору зменшиться. Це може вплинути і на саму логіку використання таких атак.

"Не буває так, щоб зброю повністю нейтралізували. Але можна довести її ефективність до мінімуму, щоб втрачався сенс запуску", — підсумував Гетман.

Що відомо про збиття

Українські військові вперше у світі збили "Шахед" дроном-перехоплювачем, запущеним із надводної платформи. Операцію виконали оператори безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis. Також використано дрон-перехоплювач Sting, який раніше вже показував високу ефективність у збитті повітряних цілей. За даними військових, екіпаж "Фокстрот" за добу збив 28 "Шахедів" і 2 "Гербери", встановивши рекорд результативності. У Силах безпілотних систем зазначають, що надводні платформи створюють новий ешелон захисту українських міст і посилюють оборону узбережжя.

Як повідомляли Новини.LIVE, що щоночі небо над Одеса стає полем бою. Російські дрони намагаються прорватися до міста, а мобільно-вогневі групи — зробити все, щоб цього не сталося. Саме ці підрозділи першими реагують на загрозу, вистежують цілі та знищують їх ще на підльоті.

Також Новини.LIVE писали, мерія Одеси ухвалила рішення виплачувати добровольцям за збиті дрони по 30 тисяч гривень за кожен. Програма стосується мобільних вогневих груп, які не входять до кадрових військових. Кошти виділяються з міського бюджету без обговорення на виконкомі. Оформлення виплат проходитиме через командирів та міську військову адміністрацію.