Одессу могут защищать дроны с надводных боевых платформ

Сбитие дрона. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Украинские силы впервые применили новый способ борьбы с "Шахедами" над морем. Воздушную цель уничтожили дроном-перехватчиком, который запустили с надводной беспилотной платформы. Такой подход может изменить логику защиты прибрежных городов. Больше всего это касается Одессы, которая регулярно подвергается атакам с моря.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетман, передает Новини.LIVE.

Защита побережья

Одессы Российские дроны часто летят над морем и заходят на побережье уже на финальном этапе атаки. Это создает ограниченное время для реагирования и заставляет работать фактически "в последний момент". Украинские силы постепенно меняют эту логику, пытаясь сбивать цели еще до подлета к берегу. Именно поэтому появление надводных платформ с перехватчиками имеет стратегическое значение.

"Когда оно летит над морем и прилетает на побережье, то мы можем перехватывать уже у берега. Это близкое расстояние и это легче", — отметил эксперт.

Он пояснил, что перенос точки перехвата дальше в море дает существенное преимущество. Это позволяет увеличить время реакции и уменьшить нагрузку на систему ПВО на берегу. Также появляется возможность перекрывать подходы к городу еще на расстоянии нескольких километров. Для Одессы это означает дополнительный уровень защиты со стороны моря.

"Когда дроны будут на 5-10 километров над водой, это сильно улучшит ситуацию. Можно будет сбивать еще до подлета к побережью", — рассказал Алексей Гетман.

Эффективность "шахедов"

Несмотря на новые технологии, полностью остановить воздушные атаки невозможно. В то же время их можно сделать значительно менее результативными и экономически невыгодными. Если большинство целей будут сбивать еще в море, эффект террора уменьшится. Это может повлиять и на саму логику использования таких атак.

"Не бывает так, чтобы оружие полностью нейтрализовали. Но можно довести его эффективность до минимума, чтобы терялся смысл запуска", — подытожил Гетман.

Что известно о сбитии

Украинские военные впервые в мире сбили "Шахед" дроном-перехватчиком, запущенным с надводной платформы. Операцию выполнили операторы беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis. Также использован дрон-перехватчик Sting, который ранее уже показывал высокую эффективность в сбивании воздушных целей. По данным военных, экипаж "Фокстрот" за сутки сбил 28 "Шахедов" и 2 "Герберы", установив рекорд результативности. В Силах беспилотных систем отмечают, что надводные платформы создают новый эшелон защиты украинских городов и усиливают оборону побережья.

Как сообщали Новини.LIVE, что каждую ночь небо над Одесса становится полем боя. Российские дроны пытаются прорваться в город, а мобильно-огневые группы — сделать все, чтобы этого не произошло. Именно эти подразделения первыми реагируют на угрозу, выслеживают цели и уничтожают их еще на подлете.

Также Новини.LIVE писали, мэрия Одессы приняла решение выплачивать добровольцам за сбитые дроны по 30 тысяч гривен за каждый. Программа касается мобильных огневых групп, которые не входят в кадровые военные. Средства выделяются из городского бюджета без обсуждения на исполкоме. Оформление выплат будет проходить через командиров и городскую военную администрацию.