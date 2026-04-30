Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атаки на одесские порты: РФ начала применять морские дроны

Атаки на одесские порты: РФ начала применять морские дроны

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 17:08
Поражение морского дрона РФ вблизи Одессы. Фото: скриншот из видео

Россия использует безэкипажные морские катера для атак, в частности вблизи Одессы. Массового применения пока нет, но угроза остается реальной. Украинские военные готовятся отражать такие удары. В то же время враг больше полагается на воздушные дроны.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Реальность угрозы

Россияне пытаются применять безэкипажные катера для атак по побережью Черного моря, в частности в районе Одессы. Такие случаи не являются массовыми, но фиксируются в течение полномасштабной войны. Украинские военные признают, что несколько успешных случаев все же было, но системного использования не наблюдается.

"Мы считаем эту угрозу существующей и готовимся к отражению подобных атак. И, как вы видите, делаем это успешно", — отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он пояснил, что один из таких дронов недавно удалось обнаружить заранее и уничтожить. По его словам, россияне больше делают ставку на воздушные дроны-камикадзе, в частности для ударов по гражданским судам. В морской сфере они отстают, и быстро наверстать это сложно из-за постоянной смены технологий.

Почему не массово

Россия не смогла быстро развернуть массовое производство морских дронов из-за собственных стратегических решений. Ранее она делала ставку на классический флот и не уделила достаточного внимания новым технологиям.

"Пока они нас догоняют, появляется что-то новое. И поэтому вынуждены постоянно догонять Украину", — пояснил Плетенчук.

Он добавил, что для Украины такие дроны стали инструментом асимметричного ответа, ведь страна не имела равного флота. Поэтому развитие технологии пошло быстрее именно с украинской стороны.

Защита Новороссийска

Россия значительно усилила оборону своей базы в Новороссийске, но даже это не гарантирует полной безопасности. Украинские морские дроны периодически прорываются в акваторию.

"Они сделали много, но практика показывает, что наши дроны все же появляются в их гавани", — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, россияне используют комплексную защиту. В частности противовоздушную оборону, авиацию, наблюдательные посты и другие средства. Несмотря на это, известны случаи поражения кораблей и даже неудачные попытки захватить украинские дроны.

Попытка атаки

23 апреля украинские военные уничтожили вражеский морской безэкипажный катер, который пытался приблизиться к одному из портов Одессы. Цель удалось обнаружить заблаговременно. Дрон ликвидировали еще на подходе, не допустив удара по инфраструктуре. Военные отмечают, что контролируют ситуацию на море и готовы реагировать на новые угрозы.

Как сообщали Новини.LIVE, Черное море возле Одессы остается опасным из-за минирования. Полная очистка акватории займет годы, а часть угроз сохраняется даже сейчас. Военные постепенно обезвреживают взрывчатку, но процесс сложный и длительный. Накануне туристического сезона людей призывают быть особенно осторожными.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе сохраняется постоянная угроза со стороны России — как с моря, так и с воздуха. Несмотря на потери флота РФ, опасность атак и минирования побережья никуда не исчезла. Особенно это важно накануне летнего сезона, когда на пляжи поедут тысячи людей.

Одесса Одесская область Дмитрий Плетенчук
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации