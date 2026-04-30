Атаки на одесские порты: РФ начала применять морские дроны

Поражение морского дрона РФ вблизи Одессы. Фото: скриншот из видео

Россия использует безэкипажные морские катера для атак, в частности вблизи Одессы. Массового применения пока нет, но угроза остается реальной. Украинские военные готовятся отражать такие удары. В то же время враг больше полагается на воздушные дроны.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Реальность угрозы

Россияне пытаются применять безэкипажные катера для атак по побережью Черного моря, в частности в районе Одессы. Такие случаи не являются массовыми, но фиксируются в течение полномасштабной войны. Украинские военные признают, что несколько успешных случаев все же было, но системного использования не наблюдается.

"Мы считаем эту угрозу существующей и готовимся к отражению подобных атак. И, как вы видите, делаем это успешно", — отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он пояснил, что один из таких дронов недавно удалось обнаружить заранее и уничтожить. По его словам, россияне больше делают ставку на воздушные дроны-камикадзе, в частности для ударов по гражданским судам. В морской сфере они отстают, и быстро наверстать это сложно из-за постоянной смены технологий.

Почему не массово

Россия не смогла быстро развернуть массовое производство морских дронов из-за собственных стратегических решений. Ранее она делала ставку на классический флот и не уделила достаточного внимания новым технологиям.

"Пока они нас догоняют, появляется что-то новое. И поэтому вынуждены постоянно догонять Украину", — пояснил Плетенчук.

Он добавил, что для Украины такие дроны стали инструментом асимметричного ответа, ведь страна не имела равного флота. Поэтому развитие технологии пошло быстрее именно с украинской стороны.

Защита Новороссийска

Россия значительно усилила оборону своей базы в Новороссийске, но даже это не гарантирует полной безопасности. Украинские морские дроны периодически прорываются в акваторию.

"Они сделали много, но практика показывает, что наши дроны все же появляются в их гавани", — подчеркнул Плетенчук.

По его словам, россияне используют комплексную защиту. В частности противовоздушную оборону, авиацию, наблюдательные посты и другие средства. Несмотря на это, известны случаи поражения кораблей и даже неудачные попытки захватить украинские дроны.

Попытка атаки

23 апреля украинские военные уничтожили вражеский морской безэкипажный катер, который пытался приблизиться к одному из портов Одессы. Цель удалось обнаружить заблаговременно. Дрон ликвидировали еще на подходе, не допустив удара по инфраструктуре. Военные отмечают, что контролируют ситуацию на море и готовы реагировать на новые угрозы.

Как сообщали Новини.LIVE, Черное море возле Одессы остается опасным из-за минирования. Полная очистка акватории займет годы, а часть угроз сохраняется даже сейчас. Военные постепенно обезвреживают взрывчатку, но процесс сложный и длительный. Накануне туристического сезона людей призывают быть особенно осторожными.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе сохраняется постоянная угроза со стороны России — как с моря, так и с воздуха. Несмотря на потери флота РФ, опасность атак и минирования побережья никуда не исчезла. Особенно это важно накануне летнего сезона, когда на пляжи поедут тысячи людей.