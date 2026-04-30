Мінус ще два кораблі РФ: Кримський міст без охорони

Катер РФ типу "Грачонок".

У ніч на 30 квітня 2026 року українські військові вдарили по російських катерах у районі Керченської протоки. Під приціл потрапили судна, які охороняли Керченський міст. Ці атаки послаблюють контроль росіян над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військово-морські сили.

Удар по суднах

Сили та засоби Військово-морських сил ЗС України уразили корабельно-катерний склад РФ поблизу Керченської протоки. У результаті удару пошкоджено патрульний сторожовий катер "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". Ці катери входять до складу берегової охорони прикордонної служби фсб рф та вмф. Їх використовують для патрулювання та захисту Керченського мосту, а також для протидії диверсійним групам у морі.

Після атаки російська сторона зазнала безповоротних і санітарних втрат. Точна кількість пошкоджень і постраждалих уточнюється. У ВМС наголошують, що такі удари знижують можливості противника контролювати ситуацію в Чорному морі та ускладнюють охорону важливих об’єктів.

Атака на танкер

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили України уразили санкційний нафтовий танкер "Маркіс" під прапором Камеруну. Атака сталася в акваторії Чорного моря поблизу російського Туапсе, де судно перебувало у дрейфі. За попередніми даними, його могли використовувати для нелегального перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень. Унаслідок удару танкер зазнав пошкоджень, зокрема в кормовій частині.

Читайте також:

У ВМС пояснюють, що подібні операції вимагають ретельного планування і точного виконання. Вони проходять у зоні, де противник постійно намагається виявляти та знищувати безпілотні засоби. Йдеться про акваторію з підвищеною увагою з боку російських сил, де активно застосовують різні способи захисту. Водночас українські військові продовжують діяти навіть за таких умов.

"Це доволі складно, зважаючи на те, що росіяни постійно застосовують авіацію для протидії безпілотникам — фактично цілодобово. Навіть у північній частині Чорного моря цей процес у них добре налагоджений. Тому реалізувати такі операції непросто. Але, як бачите, це відбулося без серйозних наслідків для довкілля і в межах протидії незаконному експорту російської нафти", — зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Наразі остаточна інформація про стан судна після ураження ще уточнюється. Відомо, що танкер залишився на плаву, однак міг втратити здатність рухатися. Подальша його доля залежить від ступеня пошкоджень і дій російської сторони. Більше деталей очікують після появи корабля в одному з портів або нових супутникових даних.

"Принаймні інформації про те, що воно затонуло, не надходило. Можливо, воно втратило хід. Потрібно трохи часу — ймовірно, судно десь з’явиться, і тоді буде більше даних. Поки що інформації про характер пошкоджень немає", — додав він.

