Розгромний удар по Криму: окупанти втратили важливі об'єкти

Російський корабель "Іван Хурс". Фото ілюстративне: росЗМІ

Минулої ночі спецпризначенці "Альфи" СБУ влаштували справжнє пекло для російського флоту та авіації в окупованому Криму. Під ударом опинилися об’єкти в Севастополі та на аеродромі Бельбек, де базується стратегічна авіація ворога. Вони є частиною єдиної бойової системи РФ на півострові.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів військовий експерт Іван Тимочко, передає Новини.LIVE.

Загроза кораблів

Ураження суден "Ямал" та "Фільченков" — це величезний удар по здатності Росії возити зброю. Раніше ці кораблі готували для десанту в Одесі, але зараз вони стали звичайними "вантажівками" для снарядів. Без них забезпечувати кримське угруповання та фронт на материку стає набагато важче. Тепер окупантам доведеться шукати нові шляхи для підвезення боєкомплекту під постійним вогнем.

"Такі десантні кораблі планувалися саме для висадки ворожого десанту, наприклад, в Одесі. Зараз їх більше використовують для підвозення боєкомплекту для російського контингенту в Криму та на півдні України", — зазначає Іван Тимочко.

Унікальність судна "Іван Хурс"

Корабель-розвідник "Іван Хурс" був гордістю Чорноморського флоту, адже його спустили на воду лише у 2013 році. Це сучасне судно не просто стежило за морем, а координувало роботу всієї ворожої авіації. Воно "бачило" українське ППО та наводило російські ракети на цілі. Виведення його з ладу фактично засліплює окупантів у акваторії Чорного моря на тривалий час.

"Це доволі новий корабель, який не просто відслідковує повітряний простір, він задає цілі та координує роботу авіації. Він є носієм певної номенклатури ракет і дуже цінний для ворога", — пояснює експерт.

Удар по МіГ-31 та аеродром Бельбек

На аеродромі Бельбек було знищено не просто літаки, а цілий технічний центр для їхнього обслуговування. Особливу увагу привертає МіГ-31 — це багатоцільова машина, яка здатна запускати смертоносні ракети "Кинджал". Разом із літаком під роздачу потрапили станції РЛС, які мали б захищати небо, але самі стали мішенями. Тепер ремонт та експлуатація російської авіації в Криму під великим питанням.

"МіГ-31 — це багатоцільовий літак, завдання якого як повітряні бої, так і пуски "Кинджалів". А на Бельбеку знищено центр, де ремонтують авіацію, де є склади з обладнанням та працює технічний персонал", — каже Тимочко.

Крах оборонної системи РФ

Ця операція не була випадковим влучанням у поодинокі цілі, це був комплексний розгром системи захисту. Окупанти втратили не лише залізо, а й навчальну базу "Лукомка", де готували фахівців з радіоелектронної боротьби. Такий провал напевно призведе до серйозних розборок у Кремлі. Військовий експерт прогнозує, що після цієї ночі чимало російських генералів та адміралів можуть втратити свої посади.

"Всі цілі, які уражені, — це комплекс, система, виведена з ладу, що серйозно вплине на спроможність ворога в акваторії. Швидше за все, хтось з вищого керівництва флоту там позбавиться погон", — підсумував Іван Тимочко.

Як повідомляли Новини.LIVE, попри те, що окупований Крим не знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення, він є зоною активних бойових дій. Українські воїни регулярно уражають військові об’єкти РФ на півострові. Результатом чергової успішної операції стало пошкодження сторожового корабля біля Севастополя. Також зафіксовано серйозні втрати на підприємстві, що виробляє дрони у Таганрозі.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська активно мінують узбережжя Криму. Йдеться не лише про сушу, а й про прибережні води. Так окупанти намагаються зірвати можливу висадку українського десанту.