Разгромный удар по Крыму: оккупанты потеряли важные объекты

Российский корабль "Иван Хурс". Фото иллюстративное: росСМИ

Прошлой ночью спецназовцы "Альфы" СБУ устроили настоящий ад для российского флота и авиации в оккупированном Крыму. Под ударом оказались объекты в Севастополе и на аэродроме Бельбек, где базируется стратегическая авиация врага. Они являются частью единой боевой системы РФ на полуострове.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал военный эксперт Иван Тимочко, передает Новини.LIVE.

Угроза кораблей

Поражение судов "Ямал" и "Фильченков" — это огромный удар по способности России возить оружие. Ранее эти корабли готовили для десанта в Одессе, но сейчас они стали обычными "грузовиками" для снарядов. Без них обеспечивать крымскую группировку и фронт на материке становится гораздо труднее. Теперь оккупантам придется искать новые пути для подвоза боекомплекта под постоянным огнем.

"Такие десантные корабли планировались именно для высадки вражеского десанта, например, в Одессе. Сейчас их больше используют для подвоза боекомплекта для российского контингента в Крыму и на юге Украины", — отмечает Иван Тимочко.

Уникальность судна "Иван Хурс"

Корабль-разведчик "Иван Хурс" был гордостью Черноморского флота, ведь его спустили на воду только в 2013 году. Это современное судно не просто следило за морем, а координировало работу всей вражеской авиации. Оно "видело" украинское ПВО и наводило российские ракеты на цели. Вывод его из строя фактически ослепляет оккупантов в акватории Черного моря на длительное время.

"Это довольно новый корабль, который не просто отслеживает воздушное пространство, он задает цели и координирует работу авиации. Он является носителем определенной номенклатуры ракет и очень ценен для врага", — объясняет эксперт.

Удар по МиГ-31 и аэродром Бельбек

На аэродроме Бельбек были уничтожены не просто самолеты, а целый технический центр для их обслуживания. Особое внимание привлекает МиГ-31 — это многоцелевая машина, которая способна запускать смертоносные ракеты "Кинжал". Вместе с самолетом под раздачу попали станции РЛС, которые должны были бы защищать небо, но сами стали мишенями. Теперь ремонт и эксплуатация российской авиации в Крыму под большим вопросом.

"МиГ-31 — это многоцелевой самолет, задача которого как воздушные бои, так и пуски "Кинжалов". А на Бельбеке уничтожен центр, где ремонтируют авиацию, где есть склады с оборудованием и работает технический персонал", — говорит Тимочко.

Крах оборонной системы РФ

Эта операция не была случайным попаданием в отдельные цели, это был комплексный разгром системы защиты. Оккупанты потеряли не только железо, но и учебную базу "Лукомка", где готовили специалистов по радиоэлектронной борьбе. Такой провал наверняка приведет к серьезным разборкам в Кремле. Военный эксперт прогнозирует, что после этой ночи немало российских генералов и адмиралов могут потерять свои должности.

"Все цели, которые поражены, — это комплекс, система, выведенная из строя, что серьезно повлияет на способность врага в акватории. Скорее всего, кто-то из высшего руководства флота там лишится погон", — подытожил Иван Тимочко.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на то, что оккупированный Крым не находится непосредственно на линии соприкосновения, он является зоной активных боевых действий. Украинские воины регулярно поражают военные объекты РФ на полуострове. Результатом очередной успешной операции стало повреждение сторожевого корабля возле Севастополя. Также зафиксированы серьезные потери на предприятии, производящем дроны в Таганроге.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска активно минируют побережье Крыма. Речь идет не только о суше, но и о прибрежных водах. Так оккупанты пытаются сорвать возможную высадку украинского десанта.