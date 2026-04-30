Минус еще два корабля РФ: Крымский мост без охраны

Катер РФ типа "Грачонок". Фото иллюстративное

В ночь на 30 апреля 2026 года украинские военные ударили по российским катерам в районе Керченского пролива. Под прицел попали суда, которые охраняли Керченский мост. Эти атаки ослабляют контроль россиян над акваторией Черного моря.

Военно-морские силы.

Удар по судам

Силы и средства Военно-морских сил ВС Украины поразили корабельно-катерный состав РФ вблизи Керченского пролива. В результате удара повреждены патрульный сторожевой катер "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок". Эти катера входят в состав береговой охраны пограничной службы фсб рф и вмф. Их используют для патрулирования и защиты Керченского моста, а также для противодействия диверсионным группам в море.

После атаки российская сторона понесла безвозвратные и санитарные потери. Точное количество повреждений и пострадавших уточняется. В ВМС отмечают, что такие удары снижают возможности противника контролировать ситуацию в Черном море и затрудняют охрану важных объектов.

Атака на танкер

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Украины поразили санкционный нефтяной танкер "Маркис" под флагом Камеруна. Атака произошла в акватории Черного моря вблизи российского Туапсе, где судно находилось в дрейфе. По предварительным данным, его могли использовать для нелегальной перевозки российской нефти в обход международных ограничений. В результате удара танкер получил повреждения, в частности в кормовой части.

В ВМС объясняют, что подобные операции требуют тщательного планирования и точного выполнения. Они проходят в зоне, где противник постоянно пытается обнаруживать и уничтожать беспилотные средства. Речь идет об акватории с повышенным вниманием со стороны российских сил, где активно применяют различные способы защиты. В то же время украинские военные продолжают действовать даже в таких условиях.

"Это довольно сложно, учитывая то, что россияне постоянно применяют авиацию для противодействия беспилотникам — фактически круглосуточно. Даже в северной части Черного моря этот процесс у них хорошо налажен. Поэтому реализовать такие операции непросто. Но, как видите, это произошло без серьезных последствий для окружающей среды и в рамках противодействия незаконному экспорту российской нефти", — отметил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Сейчас окончательная информация о состоянии судна после поражения еще уточняется. Известно, что танкер остался на плаву, однако мог потерять способность двигаться. Дальнейшая его судьба зависит от степени повреждений и действий российской стороны. Больше деталей ожидают после появления корабля в одном из портов или новых спутниковых данных.

"По крайней мере информации о том, что оно затонуло, не поступало. Возможно, оно потеряло ход. Нужно немного времени — вероятно, судно где-то появится, и тогда будет больше данных. Пока что информации о характере повреждений нет", — добавил он.

