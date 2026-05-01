Обстрелы Одессы и морские дроны РФ: угроза курортному сезону

Последствия обстрела пляжа в Одессе.

Российские атаки на Одесскую область не прекращаются и имеют системный характер. Основной акцент сместился на дроны, которые регулярно запускают по региону, в частности по портовой инфраструктуре. Из-за постоянных ударов есть угроза для курортного сезона.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Атаки на порты

Последние удары по портовой инфраструктуре в очередной раз показывают, что морское направление остается опасным. В то же время, по словам военных, ситуация не является новой — подобные атаки продолжаются давно и имеют системный характер.

"На самом деле в пиковых показателях бывало гораздо хуже. Ранее враг чаще применял баллистику и бил непосредственно по портам. Сейчас они используют больше дроны-камикадзе. Сказать, что есть рост атак, я не могу, но есть их систематичность", — пояснил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что даже при высоких показателях сбивания часть дронов все же прорывается, поэтому угроза остается постоянной.

Угроза БЭКов

Отдельное внимание военные уделяют безэкипажным морским катерам. Их уже фиксировали у побережья, но массового применения пока нет. По словам спикера, эти аппараты нельзя считать "гуманитарными" или разведывательными, ведь они несут взрывчатку и представляют реальную опасность.

"Да, к этой угрозе мы готовимся давно. В этом случае он был заблаговременно обнаружен и уничтожен. Есть ли массовость? Нет. Но мы считаем эту угрозу реальной и работаем над противодействием", — отметил Плетенчук.

Сколько уничтожили

Пока речь идет о единичных случаях применения таких морских дронов. Массового использования Россией этих систем не зафиксировано.

"Из тех, которые можно учесть, речь идет о единицах. У россиян такие разработки были еще до полномасштабного вторжения, но применений было немного", — сказал он.

Риски для отдыха

С наступлением тепла украинцы традиционно едут к морю, однако в этом году риски остаются высокими. Речь идет не только об атаках, но и о минной опасности. По словам спикера, безэкипажные катера не являются прямой угрозой для отдыхающих, но игнорировать воздушные тревоги нельзя.

"В последнее время россияне проводят атаки даже днем, поэтому находиться на пляже во время тревоги не стоит. Есть также опасность морских мин — после штормов их может выносить на берег", — подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что категорически нельзя заходить в воду во время тревоги или посещать закрытые участки побережья, ведь это ежегодно приводит к трагедиям.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 30 апреля 2026 года украинские военные ударили по российским катерам в районе Керченского пролива. Под прицел попали суда, которые охраняли Керченский мост. Эти атаки ослабляют контроль россиян над акваторией Черного моря.

Также Новини.LIVE писали, что ситуация в Черном море остается напряженной, но контролируемой. Российский флот почти не выходит в море, зато делает ставку на авиацию и воздушные патрули. Украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму.