Підготовка до курортного сезону в Одесі: ситуація з пляжами

Один із пляжів Одеси.

В Одесі триває підготовка до оздоровчого сезону 2026. На узбережжі планують встановити ще вісім мобільних укриттів, а кількість сховищ біля моря збільшиться до 19. Також у місті готують рятувальні пости, перевіряють системи оповіщення та облаштовують інклюзивну інфраструктуру. Остаточне рішення щодо відкриття пляжів ухвалять після перевірок спеціальної комісії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Нові укриття на пляжах

В Одесі цього року хочуть відкрити до шести комунальних пляжів. Головний акцент — безпека відпочивальників під час воєнного стану. Саме тому на ділянці узбережжя від "Ланжерона" до 16-ї станції Великого Фонтану встановлять додаткові мобільні укриття коштом міського бюджету. Після цього загальна кількість придатних укриттів на пляжах зросте до 19. Паралельно орендарі та комунальні служби облаштовують рятувальні пости, встановлюють буї, перевіряють системи оповіщення та проводять водолазне обстеження морського дна.

"У минулому році укриттів на території узбережжя у відкритих зонах було близько 11. Цього року за кошти місцевого бюджету додатково закуповують ще 8 укриттів. Таким чином їх загальна кількість буде доведена до 19, що відповідає встановленим нормам", — повідомив перший заступник міського голови Олександр Філатов.

Інклюзивні пляжі

Цьогоріч в Одесі працюватимуть два інклюзивні пляжі. Крім цього, на інших ділянках узбережжя орендарі мають встановити додаткову інфраструктуру для людей з інвалідністю. Йдеться про спеціальні спуски, елементи доступності та облаштовані зони відпочинку. Для перевірки готовності узбережжя створили спільну комісію міськради та Одеської обласної військової адміністрації. Саме вона визначатиме, які пляжі зможуть приймати відпочивальників у сезоні 2026. Заступник голови Одеської ОВА Сергій Красиленко наголосив, що відкривати дозволять лише ті пляжі, які відповідають усім вимогам безпеки.

"Головним пріоритетом залишається безпека громадян. Відкриття можливе лише на тих ділянках, які відповідають усім вимогам безпеки та мають поруч належно облаштовані укриття", — зазначив Красиленко.

Коли відкриють пляжі

Після завершення перевірок комісія підпише акти готовності пляжних зон. Лише після цього міська влада оприлюднить остаточний перелік ділянок узбережжя, які відкриють для відпочинку. Підготовчий етап уже триває, а всі роботи планують завершити найближчим часом.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи потрібно відкривати курортний сезон і за яких умов це можливо. Частина містян говорить про те, що відкриття сезону має як позитивні, так і ризиковані сторони. Люди зазначають, що це важливо для підтримки настрою в місті та його звичного ритму життя. Водночас вони наголошують, що безпека має бути першочерговою умовою.

Також Новини.LIVE писали, що Чорне море біля Одеси залишається небезпечним через мінування. Повне очищення акваторії займе роки, а частина загроз зберігається навіть зараз. Військові поступово знешкоджують вибухівку, але процес складний і тривалий. Напередодні туристичного сезону людей закликають бути особливо обережними.