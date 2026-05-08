Подготовка к курортному сезону в Одессе: ситуация с пляжами

Один из пляжей Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжается подготовка к оздоровительному сезону 2026. На побережье планируют установить еще восемь мобильных укрытий, а количество убежищ у моря увеличится до 19. Также в городе готовят спасательные посты, проверяют системы оповещения и обустраивают инклюзивную инфраструктуру. Окончательное решение об открытии пляжей примут после проверок специальной комиссии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.

Новые укрытия на пляжах

В Одессе в этом году хотят открыть до шести коммунальных пляжей. Главный акцент — безопасность отдыхающих во время военного положения. Именно поэтому на участке побережья от "Ланжерона" до 16-й станции Большого Фонтана установят дополнительные мобильные укрытия за счет городского бюджета. После этого общее количество пригодных укрытий на пляжах возрастет до 19. Параллельно арендаторы и коммунальные службы обустраивают спасательные посты, устанавливают буи, проверяют системы оповещения и проводят водолазное обследование морского дна.

"В прошлом году укрытий на территории побережья в открытых зонах было около 11. В этом году за средства местного бюджета дополнительно закупают еще 8 укрытий. Таким образом их общее количество будет доведено до 19, что соответствует установленным нормам", — сообщил первый заместитель городского головы Александр Филатов.

Инклюзивные пляжи

В этом году в Одессе будут работать два инклюзивных пляжа. Кроме этого, на других участках побережья арендаторы должны установить дополнительную инфраструктуру для людей с инвалидностью. Речь идет о специальных спусках, элементах доступности и обустроенных зонах отдыха. Для проверки готовности побережья создали совместную комиссию горсовета и Одесской областной военной администрации. Именно она будет определять, какие пляжи смогут принимать отдыхающих в сезоне 2026. Заместитель председателя Одесской ОГА Сергей Красиленко подчеркнул, что открывать позволят только те пляжи, которые отвечают всем требованиям безопасности.

"Главным приоритетом остается безопасность граждан. Открытие возможно только на тех участках, которые отвечают всем требованиям безопасности и имеют рядом должным образом обустроенные укрытия", — отметил Красиленко.

Когда откроют пляжи

После завершения проверок комиссия подпишет акты готовности пляжных зон. Только после этого городские власти обнародуют окончательный перечень участков побережья, которые откроют для отдыха. Подготовительный этап уже продолжается, а все работы планируют завершить в ближайшее время.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, нужно ли открывать курортный сезон и при каких условиях это возможно. Часть горожан говорит о том, что открытие сезона имеет как положительные, так и рискованные стороны. Люди отмечают, что это важно для поддержания настроения в городе и его привычного ритма жизни. В то же время они отмечают, что безопасность должна быть первоочередным условием.

