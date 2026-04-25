Старт курортного сезону в Одесі 2026: умови відпочинку під час війни

Люди на вулиці в Одесі.

Планування відпустки сьогодні для багатьох українців стало менш передбачуваним, ніж раніше. На вибір місця відпочинку впливають безпекова ситуація, фінансові можливості та особисті вподобання. Хтось прагне змінити обстановку і поїхати в інше місто, а хтось, навпаки, обирає відпочинок поруч із домом.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи планують вони відпустку найближчим часом і де саме хочуть її провести.

Відпустка закордоном

Дехто з містян зізнається, що навіть маючи вільний час, воліє змінити локацію. Люди шукають нові враження або просто хочуть відпочити в іншому середовищі. При цьому конкретні плани не завжди є — рішення часто приймаються спонтанно.

"Я не працюю, але для відпустки все ж таки обрала б інше місто. Мені подобається Туреччина", — каже Єва.

Одеситка Єва про відпустку.

Є й ті, хто вже використав свою відпустку і вирішив провести її поза межами Одеси. Люди прагнуть повністю змінити обстановку та відволіктися від повсякденних турбот та повітряних тривог.

"Я вже була у відпустці. Ми виїжджали звідси, хотіли повністю розслабитися. Конкретно не обирали — куди захотіли, туди й поїхали", — каже Сталіна.

Місцева жителька Сталіна про подорожі.

Спонтанна поїздка

Частина одеситів зізнається, що підходить до відпустки без чітких планів. Люди обирають подорожі спонтанно, залежно від настрою та можливостей. Для них важливий сам факт відпочинку і зміна обстановки, а не конкретне місце.

"Для відпочинку вибираємо інше місто, але якогось конкретного немає. Захотілося — поїхала. Все спонтанно", — говорить Наталя.

Одеситка Наталя про спонтанні поїздки.

Відппочинок в Одесі

Водночас є ті, хто не планує далеко їхати і знаходить комфорт у відпочинку в межах Одеської області. Для таких людей важливими є природа, тиша та можливість відновитися без тривалих переїздів.

"Будемо відпочивати в області, в Одеському районі, садиба на Кодимі. Там дуже гарно, біля річки, можна побути в тиші, злитися з природою. Люблю Одесу та регіон, усім серцем", — ділиться Вікторія.

Місцева жителька Вікторія про відпочинок на Одещині.

Водночас чимало містян залишаються вірними Одесі й обирають відпочинок саме тут. Для них місто це найкраще місце, де можна провести час, навіть попри всі виклики.

"Я зараз у відпустці й обираю саме Одесу. Це найкраще місце, це улюблене і рідне місто", — зазначає Олена.

Одеситка Олена про відпустку в Одесі.

Підхід до відпочинку сьогодні дуже різний: від спонтанних поїздок до свідомого вибору залишитися вдома. Хтось шукає нові враження, хтось — тишу і спокій поруч із природою, а для когось найкращий відпочинок — це рідна Одеса.

Як повідомляли Новини.LIVE, що після тривалої зими Одеса поступово входить у літній ритм: температура зростає, на узбережжі з’являються перші відпочивальники, а міські служби готують пляжі до нового сезону. Саме тому перед стартом курортного сезону варто перевірити, чи готові одеські пляжі до можливих загроз і в якому стані перебувають укриття.

Також Новини.LIVE писали, що питання відкриття курортного сезону в Одесі цього року залишається одним із найбільш обговорюваних серед містян. З одного боку — це важлива частина економіки міста та його туристичної привабливості. З іншого — безпекова ситуація, яка змушує ставитися до цього питання з обережністю.

