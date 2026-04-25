Головна Одеса Старт курортного сезону в Одесі 2026: умови відпочинку під час війни

Старт курортного сезону в Одесі 2026: умови відпочинку під час війни

Дата публікації: 25 квітня 2026 06:33
Старт курортного сезону в Одесі 2026: умови відпочинку під час війни
Люди на вулиці в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Планування відпустки сьогодні для багатьох українців стало менш передбачуваним, ніж раніше. На вибір місця відпочинку впливають безпекова ситуація, фінансові можливості та особисті вподобання. Хтось прагне змінити обстановку і поїхати в інше місто, а хтось, навпаки, обирає відпочинок поруч із домом.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи планують вони відпустку найближчим часом і де саме хочуть її провести.

Відпустка закордоном

Дехто з містян зізнається, що навіть маючи вільний час, воліє змінити локацію. Люди шукають нові враження або просто хочуть відпочити в іншому середовищі. При цьому конкретні плани не завжди є — рішення часто приймаються спонтанно. 

"Я не працюю, але для відпустки все ж таки обрала б інше місто. Мені подобається Туреччина", — каже Єва.

Відпустка під час війни: де планують відпочивати одесити - фото 1
Одеситка Єва про відпустку. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто вже використав свою відпустку і вирішив провести її поза межами Одеси. Люди прагнуть повністю змінити обстановку та відволіктися від повсякденних турбот та повітряних тривог.

"Я вже була у відпустці. Ми виїжджали звідси, хотіли повністю розслабитися. Конкретно не обирали — куди захотіли, туди й поїхали", — каже Сталіна.

Відпустка під час війни: де планують відпочивати одесити - фото 2
Місцева жителька Сталіна про подорожі. Фото: Новини.LIVE

Спонтанна поїздка

Частина одеситів зізнається, що підходить до відпустки без чітких планів. Люди обирають подорожі спонтанно, залежно від настрою та можливостей. Для них важливий сам факт відпочинку і зміна обстановки, а не конкретне місце.

"Для відпочинку вибираємо інше місто, але якогось конкретного немає. Захотілося — поїхала. Все спонтанно", — говорить Наталя.

Відпустка під час війни: де планують відпочивати одесити - фото 3
Одеситка Наталя про спонтанні поїздки. Фото: Новини.LIVE

Відппочинок в Одесі 

Водночас є ті, хто не планує далеко їхати і знаходить комфорт у відпочинку в межах Одеської області. Для таких людей важливими є природа, тиша та можливість відновитися без тривалих переїздів. 

"Будемо відпочивати в області, в Одеському районі, садиба на Кодимі. Там дуже гарно, біля річки, можна побути в тиші, злитися з природою. Люблю Одесу та регіон, усім серцем", — ділиться Вікторія.

Відпустка під час війни: де планують відпочивати одесити - фото 4
Місцева жителька Вікторія про відпочинок на Одещині. Фото: Новини.LIVE 

Водночас чимало містян залишаються вірними Одесі й обирають відпочинок саме тут. Для них місто це найкраще місце, де можна провести час, навіть попри всі виклики. 

"Я зараз у відпустці й обираю саме Одесу. Це найкраще місце, це улюблене і рідне місто", — зазначає Олена.

Відпустка під час війни: де планують відпочивати одесити - фото 5
Одеситка Олена про відпустку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Підхід до відпочинку сьогодні дуже різний: від спонтанних поїздок до свідомого вибору залишитися вдома. Хтось шукає нові враження, хтось — тишу і спокій поруч із природою, а для когось найкращий відпочинок — це рідна Одеса.

Як повідомляли Новини.LIVE, що після тривалої зими Одеса поступово входить у літній ритм: температура зростає, на узбережжі з’являються перші відпочивальники, а міські служби готують пляжі до нового сезону. Саме тому перед стартом курортного сезону варто перевірити, чи готові одеські пляжі до можливих загроз і в якому стані перебувають укриття.

Також Новини.LIVE писали, що питання відкриття курортного сезону в Одесі цього року залишається одним із найбільш обговорюваних серед містян. З одного боку — це важлива частина економіки міста та його туристичної привабливості. З іншого — безпекова ситуація, яка змушує ставитися до цього питання з обережністю. 

Вікторія Яслик - Журналістка, Одеса
Автор:
Вікторія Яслик
