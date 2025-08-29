Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Курортний сезон — як одесити провели нинішнє літо

Курортний сезон — як одесити провели нинішнє літо

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 19:43
Де відпочивали одесити влітку 2025 року - куди їздили у відпустку
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Літо в Одесі — це спека й море поруч, але й повітряні тривоги. Місто живе сезонним ритмом, а кожен шукає свій спосіб "перемкнутися" — від короткої прогулянки на пляж до мрій про довгу поїздку. Проте традиційно про відпочинок багато городян лише мріють – адже роботу ніхто не скасовував.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони провели літо і чи вдалося їм відпочити?

Реклама
Читайте також:

Літо з користю

У великому місті відпустка не обов’язково означає поїздку на тисячі кілометрів. Комусь достатньо зміни ритму, вечорів біля води й простих зустрічей — без довгого планування і зайвих витрат. Іноді найкращий відпочинок — той, що "під боком", коли не треба збирати валізи.

 "Здебільшого я просто ходив на море. Мені 21 рік, що я ще можу робити? Поїхати навряд чи, я переїхав в Одесу десь пів року тому, і мені не хочеться нікуди їхати", — каже Олександр.

Одесит про літо
Одесит Олександр про своє літо. Фото: Новини.LIVE

Іншим хочеться поєднувати знайоме з новим: відкривати інші ландшафти, міняти висоту й температуру, лишаючись у межах країни. Внутрішні маршрути тут — не компроміс, а спосіб побачити різну Україну й не втрачати відчуття дороги.

 "А цього літа я на морі була дуже багато разів, це дуже круто.Відпочила дуже добре, Одесу обожнюю. Я б дуже хотіла у гори, в наші Карпати. Тому що жити біля моря — це, звісно, круто, але ти вже не відчуваєш себе таким туристом трошки. Наша Україна прекрасна, різноманітна, тому можна багато місць знайти, куди поїхати", — каже Євгенія.

Одеситка про україну
Одеситка Євгенія про різноманітну Україну. Фото: Новини.LIVE

Є й вибір повертатися до перевірених місць: коли важливі не нові координати, а знайома атмосфера, свіже повітря й відчуття спокою. Такий формат працює як "швидка допомога" для голови — без зайвих зусиль і довгих зборів.

 "Приїхали в Одесу відпочивати вже другий раз за це літо. Так, подобається, подобається морське повітря, подобається цей вайб, спокійно, класно, втекти від забот", — каже Руслан.

Турист про Одесу
Турист Руслан про відпочинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Робота замість відпочинку

Коли бюджет напружений і робочий графік не відпускає, навіть короткі виїзди відсуваються "на потім". Дорожчі квитки й житло, дефіцит вільних вікон і відчуття відповідальності змушують залишатися в рутині — з думкою, що настане кращий час.

 "Ні, на жаль, не відпочивала, працюю. Поки що ні, нікуди не їздила, немає коли. Хочеться, але поки що немає змоги такої, працюємо на перемогу", — каже Світлана.

Світлана про відпочинок
Одеситка Світлана про відпочинок цього літа. Фото: Новини.LIVE

Війна теж вносить корективи: повітряні тривоги, питання безпеки та звичка уникати натовпів змінюють літні сценарії. У такій ситуації логічно обирати стабільність: залишитися вдома, тримати звичний темп і не ризикувати зайвий раз через дальні подорожі.

 "Ні, ні, такого не було, завжди у напрузі, ці тривоги, навіть на пляж не ходила. З'їздити? Ні, у себе вдома, вже дуже давно нікуди не їздила", — відповідає Галина.

Одеситка про літо
Одеситка Галина про те, як провела літо. Фото: Новини.LIVE

Цього літа "відпочинок" частіше вимірювали не кілометрами, а можливістю на мить змінити ритм — у когось це вийшло на знайомому березі, у когось не склалося через роботу, гроші чи безпекові міркування. Попереду осінь зі своїми темпами й викликами, і саме від здатності знаходити баланс залежить, наскільки спокійно вона мине.

Раніше ми писали про те, скільки коштує відпочинок в Одесі, а також про те, куди полетіти восени.

Одеса відпочинок подорож літо відпустка Новини Одеси
Хлопонін Микита - Журналіст
Автор:
Хлопонін Микита
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації