Де відпочивали одесити влітку 2025 року - куди їздили у відпустку

Літо в Одесі — це спека й море поруч, але й повітряні тривоги. Місто живе сезонним ритмом, а кожен шукає свій спосіб "перемкнутися" — від короткої прогулянки на пляж до мрій про довгу поїздку. Проте традиційно про відпочинок багато городян лише мріють – адже роботу ніхто не скасовував.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони провели літо і чи вдалося їм відпочити?

Літо з користю

У великому місті відпустка не обов’язково означає поїздку на тисячі кілометрів. Комусь достатньо зміни ритму, вечорів біля води й простих зустрічей — без довгого планування і зайвих витрат. Іноді найкращий відпочинок — той, що "під боком", коли не треба збирати валізи.

"Здебільшого я просто ходив на море. Мені 21 рік, що я ще можу робити? Поїхати навряд чи, я переїхав в Одесу десь пів року тому, і мені не хочеться нікуди їхати", — каже Олександр.

Одесит Олександр про своє літо. Фото: Новини.LIVE

Іншим хочеться поєднувати знайоме з новим: відкривати інші ландшафти, міняти висоту й температуру, лишаючись у межах країни. Внутрішні маршрути тут — не компроміс, а спосіб побачити різну Україну й не втрачати відчуття дороги.

"А цього літа я на морі була дуже багато разів, це дуже круто.Відпочила дуже добре, Одесу обожнюю. Я б дуже хотіла у гори, в наші Карпати. Тому що жити біля моря — це, звісно, круто, але ти вже не відчуваєш себе таким туристом трошки. Наша Україна прекрасна, різноманітна, тому можна багато місць знайти, куди поїхати", — каже Євгенія.

Одеситка Євгенія про різноманітну Україну. Фото: Новини.LIVE

Є й вибір повертатися до перевірених місць: коли важливі не нові координати, а знайома атмосфера, свіже повітря й відчуття спокою. Такий формат працює як "швидка допомога" для голови — без зайвих зусиль і довгих зборів.

"Приїхали в Одесу відпочивати вже другий раз за це літо. Так, подобається, подобається морське повітря, подобається цей вайб, спокійно, класно, втекти від забот", — каже Руслан.

Турист Руслан про відпочинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Робота замість відпочинку

Коли бюджет напружений і робочий графік не відпускає, навіть короткі виїзди відсуваються "на потім". Дорожчі квитки й житло, дефіцит вільних вікон і відчуття відповідальності змушують залишатися в рутині — з думкою, що настане кращий час.

"Ні, на жаль, не відпочивала, працюю. Поки що ні, нікуди не їздила, немає коли. Хочеться, але поки що немає змоги такої, працюємо на перемогу", — каже Світлана.

Одеситка Світлана про відпочинок цього літа. Фото: Новини.LIVE

Війна теж вносить корективи: повітряні тривоги, питання безпеки та звичка уникати натовпів змінюють літні сценарії. У такій ситуації логічно обирати стабільність: залишитися вдома, тримати звичний темп і не ризикувати зайвий раз через дальні подорожі.

"Ні, ні, такого не було, завжди у напрузі, ці тривоги, навіть на пляж не ходила. З'їздити? Ні, у себе вдома, вже дуже давно нікуди не їздила", — відповідає Галина.

Одеситка Галина про те, як провела літо. Фото: Новини.LIVE

Цього літа "відпочинок" частіше вимірювали не кілометрами, а можливістю на мить змінити ритм — у когось це вийшло на знайомому березі, у когось не склалося через роботу, гроші чи безпекові міркування. Попереду осінь зі своїми темпами й викликами, і саме від здатності знаходити баланс залежить, наскільки спокійно вона мине.

Раніше ми писали про те, скільки коштує відпочинок в Одесі, а також про те, куди полетіти восени.