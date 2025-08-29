Видео
Видео

Главная Одесса Курортный сезон — как одесситы провели нынешнее лето

Курортный сезон — как одесситы провели нынешнее лето

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 19:43
Где отдыхали одесситы летом 2025 года - куда ездили в отпуск
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Лето в Одессе — это жара и море рядом, но и воздушные тревоги. Город живет сезонным ритмом, а каждый ищет свой способ "переключиться" — от короткой прогулки на пляж до мечтаний о долгой поездке. Однако традиционно об отдыхе многие горожане лишь мечтают — ведь работу никто не отменял.

Журналисты Новости.LIVE спросили у одесситов, как они провели лето и удалось ли им отдохнуть?

Лето с пользой

В большом городе отпуск не обязательно означает поездку на тысячи километров. Кому-то достаточно смены ритма, вечеров у воды и простых встреч — без долгого планирования и лишних трат. Иногда лучший отдых — тот, что "под боком", когда не надо собирать чемоданы.

"В основном я просто ходил на море. Мне 21 год, что я еще могу делать? Поехать вряд ли, я переехал в Одессу где-то полгода назад и мне не хочется никуда ехать", — говорит Александр.

Одесит про літо
Одессит Александр о своем лете. Фото: Новини.LIVE

Другим хочется сочетать знакомое с новым: открывать другие ландшафты, менять высоту и температуру, оставаясь в пределах страны. Внутренние маршруты здесь — не компромисс, а способ увидеть разную Украину и не терять ощущение дороги.

"А этим летом я на море была очень много раз, это очень круто, отдохнула очень хорошо, Одессу обожаю. Я бы очень хотела в горы, в наши Карпаты. Потому что жить у моря — это, конечно, круто, но ты уже не чувствуешь себя таким туристом немножко. Наша Украина прекрасна, разнообразна, поэтому можно много мест найти, куда поехать", — говорит Евгения.

Одеситка про україну
Одесситка Евгения о разнообразной Украине. Фото: Новини.LIVE

Есть и выбор возвращаться в проверенные места: когда важны не новые координаты, а знакомая атмосфера, свежий воздух и ощущение покоя. Такой формат работает, как "скорая помощь" для головы — без лишних усилий и долгих сборов.

"Приехали в Одессу отдыхать, уже второй раз за это лето. Да, нравится, нравится морской воздух, нравится этот вайб, спокойно, классно убежать от забот", — говорит Руслан.

Турист про Одесу
Турист Руслан об отдыхе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Работа вместо отдыха

Когда бюджет напряженный и рабочий график не отпускает, даже короткие выезды отодвигаются "на потом". Более дорогие билеты и жилье, дефицит свободных окон и чувство ответственности заставляют оставаться в рутине — с мыслью, что придет лучшее время.

"Нет, к сожалению, не отдыхала, работаю. Пока что нет, никуда не ездила, некогда. Хочется, но пока нет возможности такой, работаем на победу", — говорит Светлана.

Світлана про відпочинок
Одесситка Светлана об отдыхе этим летом. Фото: Новини.LIVE

Война тоже вносит коррективы: воздушные тревоги, вопросы безопасности и привычка избегать толп меняют летние сценарии. В такой ситуации логично выбирать стабильность: остаться дома, держать привычный темп и не рисковать лишний раз из-за дальних путешествий.

"Нет, нет, такого не было, всегда в напряжении, эти тревоги, даже на пляж не ходила. Съездить? Нет, у себя дома, уже очень давно никуда не ездила", — отвечает Галина.

Одеситка про літо
Одесситка Галина о том, как провела лето. Фото: Новини.LIVE

Этим летом "отдых" чаще измеряли не километрами, а возможностью на мгновение изменить ритм — у кого-то это получилось на знакомом берегу, у кого-то не сложилось из-за работы, денег или соображений безопасности. Впереди осень со своими темпами и вызовами, и именно от способности находить баланс зависит, насколько спокойно она пройдет.

Ранее мы писали о том, сколько стоит отдых в Одессе, а также о том, куда полететь осенью.

Одесса отдых путешествие лето отпуск Новости Одессы
Хлопонин Никита - Журналист
Автор:
Хлопонин Никита
