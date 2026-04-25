Начало курортного сезона в Одессе 2026: условия отдыха во время войны
Планирование отпуска сегодня для многих украинцев стало менее предсказуемым, чем раньше. На выбор места отдыха влияют ситуация с безопасностью, финансовые возможности и личные предпочтения. Кто-то стремится сменить обстановку и поехать в другой город, а кто-то, наоборот, выбирает отдых рядом с домом.
Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, планируют ли они отпуск в ближайшее время и где именно хотят его провести.
Отпуск заграницей
Некоторые из горожан признается, что даже имея свободное время, предпочитает сменить локацию. Люди ищут новые впечатления или просто хотят отдохнуть в другой среде. При этом конкретные планы не всегда есть — решения часто принимаются спонтанно.
"Я не работаю, но для отпуска все же выбрала бы другой город. Мне нравится Турция", — говорит Ева.
Есть и те, кто уже использовал свой отпуск и решил провести его за пределами Одессы. Люди стремятся полностью сменить обстановку и отвлечься от повседневных забот и воздушных тревог.
"Я уже была в отпуске. Мы уезжали отсюда, хотели полностью расслабиться. Конкретно не выбирали — куда захотели, туда и поехали", — говорит Сталина.
Спонтанная поездка
Часть одесситов признается, что подходит к отпуску без четких планов. Люди выбирают путешествия спонтанно, в зависимости от настроения и возможностей. Для них важен сам факт отдыха и смена обстановки, а не конкретное место.
"Для отдыха выбираем другой город, но какого-то конкретного нет. Захотелось — поехала. Все спонтанно", — говорит Наталья.
Отдых в Одессе
В то же время есть те, кто не планирует далеко ехать и находит комфорт в отдыхе в пределах Одесской области. Для таких людей важны природа, тишина и возможность восстановиться без длительных переездов.
"Будем отдыхать в области, в Одесском районе, усадьба на Кодыме. Там очень красиво, у реки, можно побыть в тишине, слиться с природой. Люблю Одессу и регион, всем сердцем", — делится Виктория.
В то же время немало горожан остаются верными Одессе и выбирают отдых именно здесь. Для них город это лучшее место, где можно провести время, даже несмотря на все вызовы.
"Я сейчас в отпуске и выбираю именно Одессу. Это лучшее место, это любимый и родной город", — отмечает Елена.
Подход к отдыху сегодня очень разный: от спонтанных поездок до сознательного выбора остаться дома. Кто-то ищет новые впечатления, кто-то — тишину и покой рядом с природой, а для кого-то лучший отдых — это родная Одесса.
Как сообщали Новини.LIVE, что после продолжительной зимы Одесса постепенно входит в летний ритм: температура растет, на побережье появляются первые отдыхающие, а городские службы готовят пляжи к новому сезону. Именно поэтому перед стартом курортного сезона стоит проверить, готовы ли одесские пляжи к возможным угрозам и в каком состоянии находятся укрытия.
Также Новини.LIVE писали, что вопрос открытия курортного сезона в Одессе в этом году остается одним из самых обсуждаемых среди горожан. С одной стороны — это важная часть экономики города и его туристической привлекательности. С другой — ситуация с безопасностью, которая заставляет относиться к этому вопросу с осторожностью.