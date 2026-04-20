Чорне море і курортний сезон: чи готова Одеса приймати туристів

З початком потепління Одеса традиційно готується до курортного сезону. Втім, уже не перший рік поспіль питання безпеки морської води залишається одним із ключових для відпочивальників. Через війну, екологічні наслідки аварій та обмежений доступ до акваторії Чорного моря фахівці змушені працювати в нових умовах.

Про те, який нині стан води біля узбережжя та чого очікувати в сезоні 2026 року, журналісти Новини.LIVE поспілкувалися із заступником директора Українського наукового центру екології моря Віктором Коморіним.

Якість води біля берегу

Перш за все експерт наголошує: повної картини стану Чорного моря наразі немає. Дослідження проводяться лише в прибережній зоні, адже через безпекову ситуацію вихід у відкрите море обмежений. Це суттєво ускладнює можливість комплексного аналізу, а отримані дані мають локальний характер.

"Ми маємо інформацію лише біля узбережжя на сьогоднішній день. На жаль, ми не можемо вийти в море для того, щоб отримати повноцінну інформацію про все Чорне море. І навіть щодо Одеського узбережжя море неоднорідне", — пояснює заступник директора Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.

Стан води може суттєво відрізнятися навіть у межах одного узбережжя. Це залежить від багатьох факторів — погодних умов, течій, джерел забруднення та часу їх потрапляння у воду. Саме тому оцінювати ситуацію варто не загалом по місту, а по конкретних пляжах і навіть окремих ділянках.

"Залежить від часу, від того, коли і як потрапило забруднення у морську воду. Буває таке, як ви пам’ятаєте, у січні — понад 70 квадратних кілометрів було забруднено олією. Зрозуміло, що це торкнулося і Одеського узбережжя, але не всього моря", — зазначає він.

Такі випадки мають серйозний вплив на екосистему. Йдеться не лише про якість води, а й про стан морської флори та фауни. Зокрема, після забруднення фіксували негативні наслідки для птахів та морських мешканців. Водночас не всі зміни можна однозначно пов’язати лише з техногенними факторами — частина з них може бути результатом природних процесів.

Забруднення Чорного моря

Окремо варто звернути увагу на ще одну проблему — локальні викиди забруднень, які періодично потрапляють у море. Йдеться, зокрема, про випадки проривів або скидів, які мають короткочасний, але інтенсивний вплив.

"На сьогоднішній день ситуація дуже відрізняється — один пляж від іншого. Буквально нещодавно жителі бачили фонтани нечистот, які потрапляли в море біля 16-ї станції Фонтану. Такі випадки існують, і це гострий вплив на морське середовище", — пояснює Коморін.

Але потрібно розуміти, що є два види впливу. Перший тип — це саме такі гострі ситуації: аварії, наслідки обстрілів або технічних збоїв. Вони впливають на конкретну ділянку і можуть швидко змінювати стан води. Другий тип — довготривалий, системний вплив, який формує загальний екологічний фон і накопичується з часом. Як приклад, зокрема, в районі Малого Фонтану наразі фіксується відносно стабільний стан води.

"На сьогоднішній день, наприклад, біля мису Малий Фонтан ситуація в фоновому режимі. Були місяць тому певні перевищення гранично допустимих концентрацій нафтових продуктів, але це було короткочасно", — говорить він.

Подібні коливання, не є рідкістю. Вони можуть виникати як через локальні джерела забруднення, так і внаслідок природних процесів, зокрема змін вітру та течій.

Олія та нафтопродукти в морі

Інцидент із потраплянням соняшникової олії у Чорне море став одним із найбільш обговорюваних випадків забруднення напередодні курортного сезону. Фахівці наголошують: попри відсутність прямої токсичності, такий тип впливу не можна вважати безпечним, адже він змінює базові характеристики морського середовища. Йдеться передусім про фізико-хімічні властивості води, які безпосередньо впливають на життя морських організмів.

"Ми всі пам'ятаємо цих птахів, ось це і є поодинокі випадки, в тому числі, впливу на донні біоценози, це мідії, наприклад. І друге – це нафтове забруднення. Це вже токсична речовина, яка має властивість накопичуватися в морських організмах і впливати на вищі рівні трофічного ланцюга", — пояснює заступник директора з науки УкрНЦЕМ Віктор Коморін.

На відміну від рослинної олії, нафтопродукти становлять значно більшу загрозу. Вони не лише отруюють середовище, а й мають властивість накопичуватися в живих організмах. Це означає, що небезпека може передаватися по харчовому ланцюгу.

"Наприклад, у 2023 році ми дослідили загиблого дельфіна. У нього був повний шлунок риби, тобто він жив повноцінним життям. Але в печінці, у тканинах і навіть у самій рибі були виявлені токсичні речовини. Фактично, після споживання зараженої риби він загинув", — зазначає експерт.

Цей випадок наочно демонструє, як забруднення може впливати не лише на окремі організми, а й на всю екосистему в цілому. Подібні процеси можуть мати і непрямий вплив на людину, особливо якщо йдеться про споживання морепродуктів.

Чи безпечно купатися в морі

Попри всі ризики, фахівці не дають підстав говорити про повну заборону купання у морі в сезоні 2026 року. Водночас підкреслюють: ситуація потребує постійного контролю та швидкого реагування на будь-які зміни. Йдеться як про хімічні показники води, так і про мікробіологічну безпеку.

"На сьогоднішній день немає ознак того, що купатися буде заборонено. Але стан морського середовища потрібно постійно контролювати — як за токсичними речовинами, так і за мікробіотою. І відповідні служби це роблять", — підсумовує експерт.

Моніторинг здійснюється одразу кількома способами. Зокрема, фахівці відбирають проби води безпосередньо біля узбережжя, аналізують супутникові знімки та використовують математичне моделювання. Це дозволяє отримати більш повну картину навіть за умов обмеженого доступу до відкритого моря.

"У нас є три основні джерела інформації: проби біля узбережжя, супутникові знімки та математичне моделювання. Але найбільш точні дані можна отримати лише під час повноцінних морських експедицій", — зазначає Віктор Коморін.

Таким чином, курортний сезон в Одесі залишається можливим, але в умовах підвищеної уваги до екологічної ситуації. Стан моря — це змінна величина, яка залежить від багатьох факторів, і саме тому безпека відпочинку значною мірою визначатиметься регулярним контролем і відповідальністю як служб, так і самих відпочивальників.

