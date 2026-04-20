Черное море и курортный сезон: готова ли Одесса принимать туристов
С началом потепления Одесса традиционно готовится к курортному сезону. Впрочем, уже не первый год подряд вопрос безопасности морской воды остается одним из ключевых для отдыхающих. Из-за войны, экологических последствий аварий и ограниченного доступа к акватории Черного моря специалисты вынуждены работать в новых условиях.
О том, какое сейчас состояние воды у побережья и чего ожидать в сезоне 2026 года, журналисты Новини.LIVE пообщались с заместителем директора Украинского научного центра экологии моря Виктором Комориным.
Качество воды у берега
Прежде всего эксперт отмечает: полной картины состояния Черного моря пока нет. Исследования проводятся только в прибрежной зоне, ведь из-за ситуации с безопасностью выход в открытое море ограничен. Это существенно затрудняет возможность комплексного анализа, а полученные данные имеют локальный характер.
"Мы имеем информацию только у побережья на сегодняшний день. К сожалению, мы не можем выйти в море для того, чтобы получить полноценную информацию обо всем Черном море. И даже по Одесскому побережью море неоднородно", — объясняет заместитель директора Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин.
Состояние воды может существенно отличаться даже в пределах одного побережья. Это зависит от многих факторов — погодных условий, течений, источников загрязнения и времени их попадания в воду. Именно поэтому оценивать ситуацию стоит не в целом по городу, а по конкретным пляжам и даже отдельным участкам.
"Зависит от времени, от того, когда и как попало загрязнение в морскую воду. Бывает такое, как вы помните, в январе — более 70 квадратных километров было загрязнено маслом. Понятно, что это коснулось и Одесского побережья, но не всего моря", — отмечает он.
Такие случаи имеют серьезное влияние на экосистему. Речь идет не только о качестве воды, но и о состоянии морской флоры и фауны. В частности, после загрязнения фиксировали негативные последствия для птиц и морских обитателей. В то же время не все изменения можно однозначно связать только с техногенными факторами — часть из них может быть результатом природных процессов.
Загрязнение Черного моря
Отдельно стоит обратить внимание на еще одну проблему - локальные выбросы загрязнений, которые периодически попадают в море. Речь идет, в частности, о случаях прорывов или сбросов, которые имеют кратковременное, но интенсивное воздействие.
"На сегодняшний день ситуация очень отличается — один пляж от другого. Буквально недавно жители видели фонтаны нечистот, которые попадали в море возле 16-й станции Фонтана. Такие случаи существуют, и это острое влияние на морскую среду", — объясняет Коморин.
Но нужно понимать, что есть два вида воздействия. Первый тип — это именно такие острые ситуации: аварии, последствия обстрелов или технических сбоев. Они влияют на конкретный участок и могут быстро менять состояние воды. Второй тип — долговременное, системное воздействие, которое формирует общий экологический фон и накапливается со временем. В качестве примера, в частности, в районе Малого Фонтана сейчас фиксируется относительно стабильное состояние воды.
"На сегодняшний день, например, у мыса Малый Фонтан ситуация в фоновом режиме. Были месяц назад определенные превышения предельно допустимых концентраций нефтяных продуктов, но это было кратковременно", — говорит он.
Подобные колебания, не являются редкостью. Они могут возникать как из-за локальных источников загрязнения, так и в результате природных процессов, в частности изменений ветра и течений.
Масло и нефтепродукты в море
Инцидент с попаданием подсолнечного масла в Черное море стал одним из самых обсуждаемых случаев загрязнения накануне курортного сезона. Специалисты отмечают: несмотря на отсутствие прямой токсичности, такой тип воздействия нельзя считать безопасным, ведь он меняет базовые характеристики морской среды. Речь идет прежде всего о физико-химических свойствах воды, которые непосредственно влияют на жизнь морских организмов.
"Мы все помним этих птиц, вот это и есть единичные случаи, в том числе, влияния на донные биоценозы, это мидии, например. И второе — это нефтяное загрязнение. Это уже токсичное вещество, которое имеет свойство накапливаться в морских организмах и влиять на высшие уровни трофической цепи", — объясняет заместитель директора по науке УкрНЦЭМ Виктор Коморин.
В отличие от растительного масла, нефтепродукты представляют значительно большую угрозу. Они не только отравляют среду, но и имеют свойство накапливаться в живых организмах. Это означает, что опасность может передаваться по пищевой цепи.
"Например, в 2023 году мы исследовали погибшего дельфина. У него был полный желудок рыбы, то есть он жил полноценной жизнью. Но в печени, в тканях и даже в самой рыбе были обнаружены токсичные вещества. Фактически, после потребления зараженной рыбы он погиб", — отмечает эксперт.
Этот случай наглядно демонстрирует, как загрязнение может влиять не только на отдельные организмы, но и на всю экосистему в целом. Подобные процессы могут иметь и косвенное влияние на человека, особенно если речь идет о потреблении морепродуктов.
Безопасно ли купаться в море
Несмотря на все риски, специалисты не дают оснований говорить о полном запрете купания в море в сезоне 2026 года. В то же время подчеркивают: ситуация требует постоянного контроля и быстрого реагирования на любые изменения. Речь идет как о химических показателях воды, так и о микробиологической безопасности.
"На сегодняшний день нет признаков того, что купаться будет запрещено. Но состояние морской среды нужно постоянно контролировать — как по токсичным веществам, так и по микробиоте. И соответствующие службы это делают", — заключает эксперт.
Мониторинг осуществляется сразу несколькими способами. В частности, специалисты отбирают пробы воды непосредственно у побережья, анализируют спутниковые снимки и используют математическое моделирование. Это позволяет получить более полную картину даже в условиях ограниченного доступа к открытому морю.
"У нас есть три основных источника информации: пробы у побережья, спутниковые снимки и математическое моделирование. Но наиболее точные данные можно получить только во время полноценных морских экспедиций", — отмечает Виктор Коморин.
Таким образом, курортный сезон в Одессе остается возможным, но в условиях повышенного внимания к экологической ситуации. Состояние моря — это переменная величина, которая зависит от многих факторов, и именно поэтому безопасность отдыха в значительной степени будет определяться регулярным контролем и ответственностью как служб, так и самих отдыхающих.
