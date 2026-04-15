На Одесчине новое загрязнение моря: снова страдают птицы

Пятно, которое обнаружили на побережье. Фото: Госэкоинспекция

На побережье Черного моря в Одесской области обнаружили загрязнение неизвестным веществом. Инспекторы оперативно выехали на место после обращения местной жительницы. Они зафиксировали пятна на берегу и пленку в воде. Также удалось спасти пострадавшую птицу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного региона.

Загрязнение моря

Инцидент произошел 14 апреля 2026 года в пределах Черноморской городской общины. После получения сигнала инспекторы ТЭК №1 сразу отправились проверять ситуацию на побережье. Во время осмотра они обнаружили стойкие пятна серого цвета, которые имеют характерный запах, похожий на подсолнечное масло. Загрязнение протянулось вдоль берега примерно на 350 метров. В воде заметили тонкую серую пленку, что свидетельствует о распространении вещества в акватории.

Пострадала птица

На месте нашли пострадавшую птицу — малую ныряльщицу. Ее перья были покрыты этим веществом. Инспекторы забрали птицу и передали ее в Одесский зоопарк, где ей оказывают помощь.

Птица, которую спасли. Фото: Госэкоинспекция

Проверка воды

Чтобы выяснить, что именно вызвало загрязнение, специалисты отобрали пробы морской воды. Их уже передали в лабораторию инспекции. Результаты исследований пока ожидаются.

Другие случаи

Подобные случаи уже фиксировали ранее в Одессе. В частности, 12 марта в акватории возле пляжей "Отрада" и "Ланжерон" инспекторы обнаружили пятна желтого и желто-серого цвета с характерным запахом подсолнечного масла. Во время проверки специалисты отобрали пробы воды. Лабораторный анализ показал превышенное содержание жиров и масел — 49,8 мг/дм³, что подтвердило факт загрязнения моря.

По предварительным выводам экологов, это могло быть связано с событием 20 декабря 2025 года. Тогда в результате атаки на портовую инфраструктуру значительные объемы подсолнечного масла попали в Аджалыкский лиман. Впоследствии вещество могло распространиться и на часть акватории Черного моря. После обнаружения загрязнения инспекция уведомила соответствующие службы. Работы по ликвидации последствий и мониторинг состояния воды продолжаются.

Как сообщали Новини.LIVE, на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, снова зафиксировали птиц, загрязненных мазутом. Во время мониторинга нашли две мертвые особи, среди которых — вид из Красной книги Украины. Экологи предполагают, что токсичное загрязнение могло попасть на птиц еще во время аварии в Керченском проливе.

Также Новини.LIVE писали, что в Молдове активизировали борьбу с загрязнением реки Днестр. Загрязненная вода угрожала не только местным населенным пунктам, но и могла попасть в Украину. Днестр поставляет питьевую воду для Одессы и области. Правительства страны и армия привлекли спецтехнику, лаборатории и оперативные группы. Также введен временный запрет на рыбалку в пораженных районах.