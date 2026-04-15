На Одещині нове забруднення моря: знову страждають птахи

Пляма, яку виявили на узбережжі. Фото: Держекоінспекція

На узбережжі Чорного моря в Одеській області виявили забруднення невідомою речовиною. Інспектори оперативно виїхали на місце після звернення місцевої жительки. Вони зафіксували плями на березі та плівку у воді. Також вдалося врятувати постраждалого птаха.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного регіону.

Забруднення моря

Інцидент стався 14 квітня 2026 року в межах Чорноморської міської громади. Після отримання сигналу інспектори ПЕК №1 одразу вирушили перевіряти ситуацію на узбережжі. Під час огляду вони виявили стійкі плями сірого кольору, які мають характерний запах, схожий на соняшникову олію. Забруднення простягнулося вздовж берега приблизно на 350 метрів. У воді помітили тонку сіру плівку, що свідчить про поширення речовини в акваторії.

Постраждав птах

На місці знайшли постраждалого птаха — малу пірникозу. Її пір’я було вкрите цією речовиною. Інспектори забрали птаха та передали його до Одеського зоопарку, де йому надають допомогу.

Птах, якого врятували. Фото: Держекоінспекція

Перевірка води

Щоб з’ясувати, що саме спричинило забруднення, спеціалісти відібрали проби морської води. Їх уже передали до лабораторії інспекції. Результати досліджень наразі очікуються.

Читайте також:

Інші випадки

Подібні випадки вже фіксували раніше в Одесі. Зокрема, 12 березня в акваторії біля пляжів "Відрада" та "Ланжерон" інспектори виявили плями жовтого та жовто-сірого кольору з характерним запахом соняшникової олії. Під час перевірки фахівці відібрали проби води. Лабораторний аналіз показав перевищений вміст жирів і масел — 49,8 мг/дм³, що підтвердило факт забруднення моря.

За попередніми висновками екологів, це могло бути пов’язано з подією 20 грудня 2025 року. Тоді внаслідок атаки на портову інфраструктуру значні обсяги соняшникової олії потрапили до Аджалицького лиману. Згодом речовина могла поширитися і на частину акваторії Чорного моря. Після виявлення забруднення інспекція повідомила відповідні служби. Роботи з ліквідації наслідків і моніторинг стану води тривають.

Як повідомляли Новини.LIVE, на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, знову зафіксували птахів, забруднених мазутом. Під час моніторингу знайшли дві мертві особини, серед яких — вид із Червоної книги України. Екологи припускають, що токсичне забруднення могло потрапити на птахів ще під час аварії в Керченській протоці.

Також Новини.LIVE писали, що у Молдові активізовували боротьбу із забрудненням річки Дністер. Забруднена вода загрожувала не лише місцевим населеним пунктам, а й могла потрапити до України. Дністер постачає питну воду для Одеси та області. Уряди країни та армія залучили спецтехніку, лабораторії та оперативні групи. Також введено тимчасову заборону на риболовлю в уражених районах.