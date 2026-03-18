Стан моря на одеських пляжах: фоторепортаж Новини.LIVE

В акваторії Чорного моря, біля Одеси наразі не фіксують візуальних ознак забруднення олією, про які повідомляли напередодні. Раніше біля популярних пляжів "Ланжерон" та "Відрада" помітили плями жовтого кольору та відчули запах соняшникової олії. Станом на сьогодні вода має зелений колір, а характерний маслянистий блиск на поверхні повністю зник.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися узбережжям Ланжерону та зафільмували актуальний стан моря.

Забруднення моря

Ще 12 березня біля пляжів "Відрада" та "Ланжерон" помітили дивні жовтуваті плями на воді. Вони мали характерний запах, схожий на соняшникову олію. Екологи відібрали проби й зафіксували перевищення вмісту жирів і масел — майже 49,8 мг/дм³.

За попередніми висновками, забруднення могло бути пов’язане з подіями кінця 2025 року. Тоді після удару по портовій інфраструктурі велика кількість олії потрапила у воду та з часом дісталася узбережжя Одеси.

Ситуація сьогодні

Сьогодні ж ситуація виглядає інакше. Під час прогулянок уздовж моря одесити не помічають слідів забруднення. Море без характерної плівки, яка була раніше, також немає різкого запаху. Однак вода має зелений колір.

Попри це, екологи не роблять остаточних висновків. Моніторинг триває, адже подібні речовини можуть залишатися у воді або з’являтися знову через зміну погоди чи течій.

Нагадаємо, ми повідомляли, 10 березня 2026 року після російської атаки у воді Дністра виявили плями технічних масел. Їх зафіксували поблизу села Лядова Яришівської громади у Могилів-Подільському районі Вінницької області. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

Також ми писали про те, що на узбережжі Чорного моря в Одесі зафіксували масовий викид загиблих морських коників. Йдеться про вид Hippocampus guttulatus, занесений до Червоної книги України. Подія сталася наприкінці січня на ділянці від Ланжерона до 16-ї станції Великого Фонтану. Фахівці перевірили стан води.