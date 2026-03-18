Стан моря на одеських пляжах: фоторепортаж Новини.LIVE

Дата публікації: 18 березня 2026 15:16
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В акваторії Чорного моря, біля Одеси наразі не фіксують візуальних ознак забруднення олією, про які повідомляли напередодні. Раніше біля популярних пляжів "Ланжерон" та "Відрада" помітили плями жовтого кольору та відчули запах соняшникової олії. Станом на сьогодні вода має зелений колір, а характерний маслянистий блиск на поверхні повністю зник.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися узбережжям Ланжерону та зафільмували актуальний стан моря.

Ще 12 березня біля пляжів "Відрада" та "Ланжерон" помітили дивні жовтуваті плями на воді. Вони мали характерний запах, схожий на соняшникову олію. Екологи відібрали проби й зафіксували перевищення вмісту жирів і масел — майже 49,8 мг/дм³.

Зелена вода в морі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Вода у морі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Узбережжя моря. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За попередніми висновками, забруднення могло бути пов’язане з подіями кінця 2025 року. Тоді після удару по портовій інфраструктурі велика кількість олії потрапила у воду та з часом дісталася узбережжя Одеси.

Люди на пірсі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Одесити біля моря. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ситуація сьогодні

Сьогодні ж ситуація виглядає інакше. Під час прогулянок уздовж моря одесити не помічають слідів забруднення. Море без характерної плівки, яка була раніше, також немає різкого запаху. Однак вода має зелений колір.

Люди гуляють на березі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Музиканти на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Попри це, екологи не роблять остаточних висновків. Моніторинг триває, адже подібні речовини можуть залишатися у воді або з’являтися знову через зміну погоди чи течій.

Дівчата на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жінка з телефоном на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди фотографуються на пірсі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, 10 березня 2026 року після російської атаки у воді Дністра виявили плями технічних масел. Їх зафіксували поблизу села Лядова Яришівської громади у Могилів-Подільському районі Вінницької області. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

Також ми писали про те, що на узбережжі Чорного моря в Одесі зафіксували масовий викид загиблих морських коників. Йдеться про вид Hippocampus guttulatus, занесений до Червоної книги України. Подія сталася наприкінці січня на ділянці від Ланжерона до 16-ї станції Великого Фонтану. Фахівці перевірили стан води.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
