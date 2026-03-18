Состояние моря на одесских пляжах: фоторепортаж Новости.LIVE

В акватории Черного моря, возле Одессы пока не фиксируют визуальных признаков загрязнения маслом, о которых сообщали накануне. Ранее возле популярных пляжей "Ланжерон" и "Отрада" заметили пятна желтого цвета и почувствовали запах подсолнечного масла. По состоянию на сегодня вода имеет зеленый цвет, а характерный маслянистый блеск на поверхности полностью исчез.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по побережью Ланжерона и сняли актуальное состояние моря.

Загрязнение моря

Еще 12 марта возле пляжей "Отрада" и "Ланжерон" заметили странные желтоватые пятна на воде. Они имели характерный запах, похожий на подсолнечное масло. Экологи отобрали пробы и зафиксировали превышение содержания жиров и масел — почти 49,8 мг/дм³.

По предварительным выводам, загрязнение могло быть связано с событиями конца 2025 года. Тогда после удара по портовой инфраструктуре большое количество масла попало в воду и со временем добралось до побережья Одессы.

Ситуация сегодня

Сегодня же ситуация выглядит иначе. Во время прогулок вдоль моря одесситы не замечают следов загрязнения. Море без характерной пленки, которая была раньше, также нет резкого запаха. Однако вода имеет зеленый цвет.

Несмотря на это, экологи не делают окончательных выводов. Мониторинг продолжается, ведь подобные вещества могут оставаться в воде или появляться снова из-за изменения погоды или течений.

Напомним, мы сообщали, 10 марта 2026 года после российской атаки в воде Днестра обнаружили пятна технических масел. Их зафиксировали вблизи села Лядова Ярышевской общины в Могилев-Подольском районе Винницкой области. Из-за этого украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Именно Днестр является одним из главных источников питьевой воды для города.

Также мы писали о том, что на побережье Черного моря в Одессе зафиксировали массовый выброс погибших морских коньков. Речь идет о виде Hippocampus guttulatus, занесенном в Красную книгу Украины. Происшествие произошло в конце января на участке от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Специалисты проверили состояние воды.