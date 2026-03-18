Состояние моря на одесских пляжах: фоторепортаж Новости.LIVE

Главная Одесса Состояние моря на одесских пляжах: фоторепортаж Новини.LIVE

Состояние моря на одесских пляжах: фоторепортаж Новини.LIVE

Дата публикации 18 марта 2026 15:16
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В акватории Черного моря, возле Одессы пока не фиксируют визуальных признаков загрязнения маслом, о которых сообщали накануне. Ранее возле популярных пляжей "Ланжерон" и "Отрада" заметили пятна желтого цвета и почувствовали запах подсолнечного масла. По состоянию на сегодня вода имеет зеленый цвет, а характерный маслянистый блеск на поверхности полностью исчез.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по побережью Ланжерона и сняли актуальное состояние моря.

Еще 12 марта возле пляжей "Отрада" и "Ланжерон" заметили странные желтоватые пятна на воде. Они имели характерный запах, похожий на подсолнечное масло. Экологи отобрали пробы и зафиксировали превышение содержания жиров и масел — почти 49,8 мг/дм³.

Зеленая вода в море. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Вода в море. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Побережье моря. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По предварительным выводам, загрязнение могло быть связано с событиями конца 2025 года. Тогда после удара по портовой инфраструктуре большое количество масла попало в воду и со временем добралось до побережья Одессы.

Люди на пирсе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Одесситы у моря. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня же ситуация выглядит иначе. Во время прогулок вдоль моря одесситы не замечают следов загрязнения. Море без характерной пленки, которая была раньше, также нет резкого запаха. Однако вода имеет зеленый цвет.

Люди гуляют на берегу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Музыканты на пляже. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Несмотря на это, экологи не делают окончательных выводов. Мониторинг продолжается, ведь подобные вещества могут оставаться в воде или появляться снова из-за изменения погоды или течений.

Девушки на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Женщина с телефоном на пляже. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Люди фотографируются на пирсе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, 10 марта 2026 года после российской атаки в воде Днестра обнаружили пятна технических масел. Их зафиксировали вблизи села Лядова Ярышевской общины в Могилев-Подольском районе Винницкой области. Из-за этого украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Именно Днестр является одним из главных источников питьевой воды для города.

Также мы писали о том, что на побережье Черного моря в Одессе зафиксировали массовый выброс погибших морских коньков. Речь идет о виде Hippocampus guttulatus, занесенном в Красную книгу Украины. Происшествие произошло в конце января на участке от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Специалисты проверили состояние воды.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
