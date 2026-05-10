У мережі показали, який вигляд зараз має Затока на Одещині

Руйнування в селищі Затока на Одещині.

У соцмережах опублікували нове відео із Затоки на Одещині. На кадрах видно в’їзд до Сонячного району курортного селища, яке після початку повномасштабної війни фактично перетворилося на закриту прифронтову курортну зону.

Про це інформує Новини.LIVE.

Затока після обстрілів

На відео помітно, що частина баз відпочинку та приватних будинків у Затоці нині стоять покинутими або зруйнованими. Деякі будівлі після російських ударів знесені майже під фундамент, а на окремих ділянках залишилися лише уламки конструкцій та порожні території на місці колишніх пансіонатів.

Розбиті будівлі у Затоці. Фото: кадр з відео

Саме Затока у 2022-2024 роках неодноразово ставала ціллю російських ракетних ударів через міст через Дністровський лиман та близькість до важливої логістичної інфраструктури. Частина туристичних об’єктів після обстрілів так і не відновилася.

Все, що залищилося від будинків у Затоці. Фото: кадр з відео

Небезпека в Затоці

Наразі Затока залишається небезпечною для відпочинку. Через мінну загрозу більшість пляжів там офіційно закрита для відвідування. За роки війни у районі Затоки та Кароліно-Бугаза неодноразово гинули люди через підриви морських мін. Лише 7 червня 2025 року в Затоці двоє чоловіків загинули, ще одна людина отримала поранення після вибуху у морі.

Ще одна трагедія сталася 10 серпня 2025 року між Затокою та Кароліно-Бугазом. Тоді під час вибуху міни у воді загинули троє людей — жінка та двоє чоловіків.

За даними Кароліно-Бугазької громади, у 2022 та 2025 роках у цьому районі через підриви на мінах загинули щонайменше дев’ять людей, ще троє були поранені. В Одеській ОВА та військові регулярно закликають не відвідувати закриті пляжі та не заходити у воду в небезпечних районах узбережжя.

Раніше Новини.LIVE писали, що попри небезпеку у Затоці вже будують нові басейни та розширюють можливості для курорту. Перші пропозиції бронювання з’явилися вже у березні. Паралельно туристам пропонують акційні ціни на проживання. Наразі вартість номерів стартує приблизно від 1000 гривень за добу — залежно від кількості місць. Такі умови діятимуть до середини літа, після чого ціни можуть зрости.

Також Новини.LIVE повідомляли, що наслідки ударів в Затоці видно практично на кожному кроці. На станції Сонячна значно пошкоджені або повністю зруйновані бази відпочинку та готелі. У будівлях вибиті вікна, обвалені дахи та стіни, місцями залишилися лише уламки конструкцій. Постраждали і приватний сектор. Котеджі та дачні будинки понівечені, деякі з них перетворилися на купи будівельного сміття. Уздовж доріг видно повалені дерева, обірвані лінії електропередач і пошкоджені паркани.