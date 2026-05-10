В сети показали, как сейчас выглядит Затока на Одесчине

Разрушения в поселке Затока в Одесской области.

В соцсетях опубликовали новое видео из Затоки в Одесской области. На кадрах видно въезд в Солнечный район курортного поселка, который после начала полномасштабной войны фактически превратился в закрытую прифронтовую курортную зону.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пользователей соцсетей.

Затока после обстрелов

На видео заметно, что часть баз отдыха и частных домов в Затоке сейчас стоят заброшенными или разрушенными. Некоторые здания после российских ударов снесены почти под фундамент, а на отдельных участках остались только обломки конструкций и пустые территории на месте бывших пансионатов.

Разбитые здания в Затоке. Фото: кадр из видео

Именно Затока в 2022-2024 годах неоднократно становилась целью российских ракетных ударов из-за моста через Днестровский лиман и близости к важной логистической инфраструктуре. Часть туристических объектов после обстрелов так и не восстановилась.

Все, что осталось от домов в Затоке. Фото: кадр из видео

Опасность в Затоке

Сейчас Затока остается опасной для отдыха. Из-за минной угрозы большинство пляжей там официально закрыто для посещения. За годы войны в районе Затоки и Каролино-Бугаза неоднократно гибли люди из-за подрывов морских мин. Только 7 июня 2025 года в Затоке двое мужчин погибли, еще один человек получил ранения после взрыва в море.

Еще одна трагедия произошла 10 августа 2025 года между Затокой и Каролино-Бугазом. Тогда при взрыве мины в воде погибли три человека — женщина и двое мужчин.

По данным Каролино-Бугазской общины, в 2022 и 2025 годах в этом районе из-за подрывов на минах погибли по меньшей мере девять человек, еще трое были ранены. В Одесской ОГА и военные регулярно призывают не посещать закрытые пляжи и не заходить в воду в опасных районах побережья.

Ранее Новини.LIVE писали, что несмотря на опасность в Затоке уже строят новые бассейны и расширяют возможности для курорта. Первые предложения бронирования появились уже в марте. Параллельно туристам предлагают акционные цены на проживание. Сейчас стоимость номеров стартует примерно от 1000 гривен в сутки — в зависимости от количества мест. Такие условия будут действовать до середины лета, после чего цены могут вырасти.

Также Новини.LIVE сообщали, что последствия ударов в Затоке видны практически на каждом шагу. На станции Солнечная значительно повреждены или полностью разрушены базы отдыха и гостиницы. В зданиях выбиты окна, обвалены крыши и стены, местами остались лишь обломки конструкций. Пострадал и частный сектор. Коттеджи и дачные дома изуродованы, некоторые из них превратились в груды строительного мусора. Вдоль дорог видны поваленные деревья, оборванные линии электропередач и поврежденные заборы.