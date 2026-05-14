Главная Одесса Курортный сезон на Одесчине: цены на отдых в Затоке

Дата публикации 14 мая 2026 14:30
Базы отдыха в Затоке. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Курортная Затока уже ждет первых отдыхающих в сезоне 2026 года. Владельцы баз активно готовят территорию, наполняют бассейны и открывают бронирование на июнь. В этом году выбор жилья впечатляет: от уютных уголков в парковой зоне до номеров, где море начинается прямо за порогом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Базы у моря

В курортной зоне Затоки готовят к открытию базу отдыха, которая расположена прямо у моря и имеет выход на пляж через отдельную калитку. На территории есть трехэтажный корпус с балконами и кондиционерами. Двор обустроен зелеными насаждениями, скамейками и беседками. Возле пляжа обустроены бассейн и детская площадка. Из номеров открывается вид на Черное море и широкий песчаный пляж.

Цены на проживание

Стоимость отдыха на июнь 2026 года составляет:

  • двухместный номер — 500 грн с человека
  • трехместный номер — 400 грн
  • четырехместный номер — 350 грн

Организаторы призывают бронировать заранее, пока есть свободные места.

Базы с бассейнами

Кроме крупных баз, в Затоке активно работают частные отели вроде White Pearl или Sun Club. В Лиманском районе уже полностью обновили информацию о работе магазинов, заведений питания и точек фастфуда.

Отдельно выделяют базы отдыха с бассейнами, которые расположены не на первой линии. На начало сезона цены стартуют минимум в 500 гривен в сутки с человека. Среди них — "Каролинка 2", "Янтарь", "Троянда" и "Медик". Некоторые из них находятся совсем близко к морю - в нескольких десятках шагов. Особенно отмечают базу "Медик" с тихой территорией, большим количеством деревьев и зоной для семейного отдыха.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе продолжается подготовка к оздоровительному сезону 2026. На побережье планируют установить еще восемь мобильных укрытий, а количество убежищ у моря увеличится до 19. Также в городе готовят спасательные посты, проверяют системы оповещения и обустраивают инклюзивную инфраструктуру. Окончательное решение об открытии пляжей примут после проверок специальной комиссии.

Также Новини.LIVE писали, что российские атаки на Одесскую область не прекращаются и носят системный характер. Основной акцент сместился на дроны, которые регулярно запускают по региону, в частности по портовой инфраструктуре. Из-за постоянных ударов есть угроза для курортного сезона.

отдых Одесская область курорты
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
