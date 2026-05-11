Головна Одеса

Небезпечне море: одесити про майбутній курортний сезон

Дата публікації: 11 травня 2026 22:33
Небезпечне море: одесити про майбутній курортний сезон
Ланжерон посеред дня. Фото: Новини.LIVE

На Одеському узбережжі знову помітили маслянисті плями. Представники держекоінспекції вже взяли проби води на аналіз, щоб перевірити, наскільки вона безпечна. У свою чергу екологи запевняють, що море до кінця не встигло очиститися після підриву Кахівської ГЕС і мазуту в результаті краху російських танкерів, а тут нове лихо. Вже кілька разів БПЛа ворога цілеспрямовано били по ємностях із олією, як наслідок тонни цієї речовини потрапили до одеської акваторії.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів та відпочиваючих чи не бояться купатися в морі цього року.

Ризики забруднення моря

Повномасштабна війна в Україні триває вже 5 років. Чорне море і так вважалося одним із найзабрудненіших, а зараз фахівці навіть не можуть дати прогнозів, скільки знадобиться часу на його очищення. У свою чергу туристи, які приїхали до Одеси, впевнені: все не так страшно, як може здатися на перший погляд — вода прозора і чиста значить в ній можна купатися.

"Море забруднене, в принципі, було й давніше, і люди відпочивали. Тому так, чому б ні? Ми будемо купатися та відпочивати, але не обов'язково в Одесі, швидше за все в Санжейці. Менше людей, там якось комфортніше", — ділиться турист Петро.

Турист Петро про пляжний сезон. Фото: Новини.LIVE
Одеський пляж у травні. Фото: Новини.LIVE

Володимир також приїхав до Одеси на відпочинок. У нашому місті він уперше. Зізнається, що забруднення моря не боїться і загалом не бачить жодної небезпеки для свого організму. Тож улітку планує знову приїхати.

"Поки що є така можливість приїхати, побачити вперше взагалі море, саму Одесу. Немає страху, вода чиста", — розповідає Володимир.

Туристи Володимир та Анна про пляжний сезон. Фото: Новини.LIVE

Атаки ворога

Але найбільше одеситів та відпочиваючих лякає не забруднення моря, а щоденні обстріли. Люди не почуваються у безпеці на морі. Головне, щоб на узбережжі з'явилися укриття, в яких можна буде швидко сховатися в разі потреби. 

"Якщо буде тихо, звичайно, ми з задоволенням будемо ходити на море. Але якщо будуть такі атаки, як в останній час — тобто і вдень і вночі — то, певно, ні", — пояснила Оксана.

Одеситка Оксана про пляжний сезон. Фото: Новини.LIVE

Одеситку Оксану підтримує туристка з Києва Ганна. Дівчина зазначає, що найбільше страшно вночі, коли ти не знаєш де найближче укриття і як туди пройти. 

"У мене є трохи страх, наприклад, вночі, але я думаю, що я знайду укриття і все ж таки піду туди, щоб перестрахуватись", — зазначила туристка Анна.

Відпочинок у пріоритеті

А ось Маріана все ж таки планує ходити на море цього року незважаючи ні на що. Хоча зростання кількості обстрілів її теж лякає. Але не відвідувати влітку пляж, коли живеш в Одесі це не правильно. 

"Ми плануємо відпочивати, а там як буде — побачимо. Як будуть обстріли, тому що тривоги, порівняно з минулим роком, частіше набагато. Ми були в минулому році не тільки на пляжах Одеси, ми були і на інших пляжах в області, то людей було достатньо", — підсумувала Мар'яна. 

Жителька Одеси Мар'яна про пляжний сезон. Фото: Новини.LIVE

Загалом, незважаючи на забруднення, одесити та гості міста планують цього року купатися в морі та відпочивати на пляжах. Люди впевнені, що вода безпечна, тим більше її перевірятимуть відповідні служби. Єдине, чого б хотілося людям, — якнайбільше укриттів на узбережжі.

Нагадаємо, пляма соняшникової олії, яка з'явилась у морі внаслідок російського удару, дісталась до території нацпарку "Тузлівські лимани". 

Також Новини.LIVE писали, що у березні, в акваторії Одеси зафіксували забруднення морської води. Плями помітили біля популярних пляжів "Відрада" та "Ланжерон". Фахівці вже взяли проби та підтвердили перевищення вмісту жирів і масел. Ймовірно, це наслідки події, що сталася ще наприкінці 2025 року.

Васильєв Дмитро - Журналіст, Одеса
Васильєв Дмитро
