З Одеси до нацпарку: олія продовжує забруднювати узбережжя

Забруднене узбережжя. Фото: Іван Русев/Facebook

Пляма соняшникової олії, яка потрапила у Чорне море після російського удару по порту Чорноморська, дійшла до території нацпарку "Тузлівські лимани". Забруднення вже викинуло на піщаний пересип у заповідній зоні. Екологи кажуть, що частина олії опустилась у товщу води та донні відкладення, тому її складніше контролювати.

Іван Русев.

Олія в заповідній зоні

Після російського удару по порту Чорноморська 26 квітня у Чорне море вилилось близько 6500 тонн соняшникової олії. Тепер забруднення дісталось території Національного природного парку "Тузлівські лимани". За словами Івана Русева, олію винесло на різні ділянки піщаного пересипу, зокрема й у заповідну зону нацпарку.

"За даними супутників рослинна олія "дойшла" до акваторії моря у Національний природний парк "Тузлівські лимани" ще у п’ятницю, 8 травня. Її викинуло на різних ділянках піщаного пересипу, зокрема і в заповідну зону національного парку", — написав Русев.

Еколог також зазначив, що загальна площа забруднення пересипу у ці дні сягала близько 10 тисяч квадратних метрів.

"Птахів, забруднених олією, знайдено поки ще не було", — додав він.

Пляма олії в морі

Одеський дослідник Владислав Балінський пояснив, що після аварії в морі утворилось кілька зон забруднення. Одна з найбільших плям ще 3 травня займала приблизно 450 квадратних кілометрів та простягнулась майже на 50 кілометрів від Одеси у бік Тендрівської коси. Зараз на супутникових знімках залишились лише окремі фрагменти цієї плями. Водночас екологи наголошують — це не означає, що море очистилось. За словами Балінського, значна частина олії могла перейти у товщу води або почати осідати на дні. Через це забруднення стало менш помітним, але складнішим для контролю та оцінки наслідків. Ще одна частина забруднення — так звана берегова стрічка — спочатку займала понад 200 квадратних кілометрів між Одесою та Сергіївкою. Згодом вона скоротилась приблизно вдвічі та почала рухатись уздовж узбережжя у напрямку "Тузлівських лиманів".

Стан узбережжя

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу продовжує моніторинг стану узбережжя Чорного моря після російської атаки на портову інфраструктуру Одещини. Після виявлення плям невідомого походження на одеських пляжах державні інспектори оперативно виїхали на місце та відібрали проби морської води безпосередньо із забрудненої ділянки. Зразки передали до лабораторії для визначення складу речовини та рівня забруднення.

Фахівці фіксують масштаби забруднення, розраховує збитки, завдані довкіллю, та продовжує контроль ситуації на узбережжі.

Що відомо про розлив олії

26 квітня 2026 року під час російського обстрілу Чорноморська була пошкоджена інфраструктура морського торговельного порту. Через пожежу зруйнувався резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн. У порту встановили бонові загородження та перекрили дощову каналізацію, щоб стримати поширення забруднення. Водночас частина олії все ж потрапила в акваторію порту. На поверхні моря тоді зафіксували пляму розміром приблизно 400 на 200 метрів. Фахівці відібрали проби морської води для лабораторних досліджень.

Як повідомляли Новини.LIVE, біля південного узбережжя Криму з’явилася нафтова плівка, яку наприкінці січня зафіксували супутники. Ще напередодні море в цьому районі було чистим, але вже за добу ситуація різко змінилася.

Також Новини.LIVE писали, що у березні, в акваторії Одеси зафіксували забруднення морської води. Плями помітили біля популярних пляжів "Відрада" та "Ланжерон". Фахівці вже взяли проби та підтвердили перевищення вмісту жирів і масел. Ймовірно, це наслідки події, що сталася ще наприкінці 2025 року.