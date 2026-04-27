Головна Одеса Екологічна катастрофа на Одещині: у море знову потрапила олія

Дата публікації: 27 квітня 2026 12:48
Фахівець відбирає проби води. Фото: Держекоінспекція

Після обстрілу Чорноморська 26 квітня в морському порту пошкоджено інфраструктуру та зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн. Під час пожежі частина продукції потрапила в акваторію порту. На воді утворилася велика пляма, яку вже намагаються локалізувати. Служби працюють на місці та оцінюють наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держекоінспекцію.

Забруднення моря

У морському торговельному порту "Чорноморськ" після ворожого обстрілу сталася аварія з витоком соняшникової олії у воду. Під час пожежі був зруйнований резервуар із великим об’ємом продукції. За попередніми даними, в акваторії утворилася пляма приблизно 400 на 200 метрів. Для стримування розтікання встановили бонові загородження. Також перекрили дощову каналізацію, щоб залишки олії не потрапили далі у воду.

Забруднення моря олією
Порт після атаки. Фото: Держекоінспекція

Фахівці зазначають, що ґрунти не забруднені, адже територія має бетонне покриття. Водночас підтверджено витік саме в морську акваторію.

Наслідки забруднення

Інспектори відібрали проби води для лабораторного аналізу. Результати допоможуть визначити рівень забруднення та розрахувати збитки для довкілля. Остаточну оцінку шкоди морському середовищу проведуть після збору всіх даних.

Читайте також:
Забруднення моря олією
Пляма олії в морі. Фото: Держекоінспекція

Інші витоки олії

Зазначимо, унаслідок російських атак на порт "Південний" в Одеській області раніше вже фіксували витік рослинної олії в акваторію Чорного моря. Пошкодження резервуарів призвели до потрапляння продукції у воду, після чого на поверхні утворилися маслянисті плями.

Для локалізації забруднення тоді застосовували бонові загородження та залучали спеціальні судна для збору олії. Екологи відзначали, що речовина поступово розповсюджувалася течіями, однак є менш токсичною для морської екосистеми, ніж нафтопродукти.

Як повідомляли Новини.LIVE, що 18 березня в акваторії Одеси зафіксували забруднення морської води. Плями помітили біля популярних пляжів "Відрада" та "Ланжерон". Фахівці вже взяли проби та підтвердили перевищення вмісту жирів і масел. Ймовірно, це наслідки події, що сталася ще наприкінці 2025 року.

Також Новини.LIVE писали, що наприкінці січня біля південного узбережжя Криму з’явилася нафтова плівка, яку зафіксували супутники. Ще напередодні море в цьому районі було чистим, але вже за добу ситуація різко змінилася.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
