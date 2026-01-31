Біля Криму зафіксували нафтову плівку на поверхні моря

Мазут в морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Біля південного узбережжя Криму з’явилася нафтова плівка, яку зафіксували супутники. Ще напередодні море в цьому районі було чистим, але вже за добу ситуація різко змінилася.

Плями мазуту опублікував Telegram-канал "Крымский ветер".

Нафтова пляма біля Криму. Фото: "Крымский ветер"

Нові плями в Чорному морі

За їхніми даними, на позавчорашніх кадрах жодних слідів нафтопродуктів не було, однак на нових знімках уже помітна темна плівка на поверхні моря.

Супутникові знімки узбережжя Криму напередодні. Фото: "Крымский ветер"

Паралельно з цим на узбережжі санаторію "Ай-Даніль" знайшли мертвого птаха зі слідами мазуту на пір’ї. Це може свідчити про вплив забруднення на живі організми. У моніторинговій групі наголошують, що поява плівки не виглядає випадковою.

"Якщо ще вчора море було чистим, а сьогодні ми бачимо нафтяну пляму, це означає, що забруднення сталося зовсім нещодавно і має локальне джерело", — повідомляють монітори.

Росіяни приховують походження плями

Водночас за їхніми даними, російська влада заявляє, що нових викидів мазуту на узбережжі Криму нібито не зафіксовано. Однак супутникові дані та загибель птаха викликають сумніви у цій версії.

Екологи побоюються, що навіть невелика нафтова плівка може зашкодити прибережним екосистемам, особливо в період штормів, коли забруднення швидко поширюється вздовж узбережжя.

Нагадаємо, більшу частину забруднення соняшниковою олією, яка потрапила в Чорне море після атак РФ на портову інфраструктуру, вітер і течії винесли від Одеси у відкрите море. Також ми писали, що масова загибель морських коників на узбережжі Одеси пов’язана не тільки зі штормом і морозами.