Возле Крыма зафиксировали нефтяную пленку на поверхности моря

Мазут в море. Фото иллюстративное: УНИАН

У южного побережья Крыма появилась нефтяная пленка, которую зафиксировали спутники. Еще накануне море в этом районе было чистым, но уже через сутки ситуация резко изменилась.

Пятна мазута опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

Реклама

Читайте также:

Нефтяное пятно возле Крыма. Фото: "Крымский ветер"

Новые пятна в Черном море

По их данным, на позавчерашних кадрах никаких следов нефтепродуктов не было, однако на новых снимках уже заметна темная пленка на поверхности моря.

Спутниковые снимки побережья Крыма накануне. Фото: "Крымский ветер"

Параллельно с этим на побережье санатория "Ай-Даниль" нашли мертвую птицу со следами мазута на перьях. Это может свидетельствовать о влиянии загрязнения на живые организмы. В мониторинговой группе отмечают, что появление пленки не выглядит случайным.

"Если еще вчера море было чистым, а сегодня мы видим нефтяное пятно, это означает, что загрязнение произошло совсем недавно и имеет локальный источник", — сообщают мониторы.

Россияне скрывают происхождение пятна

В то же время по их данным, российские власти заявляют, что новых выбросов мазута на побережье Крыма якобы не зафиксировано. Однако спутниковые данные и гибель птицы вызывают сомнения в этой версии.

Экологи опасаются, что даже небольшая нефтяная пленка может навредить прибрежным экосистемам, особенно в период штормов, когда загрязнение быстро распространяется вдоль побережья.

Напомним, большую часть загрязнения подсолнечным маслом, которое попало в Черное море после атак РФ на портовую инфраструктуру, ветер и течения вынесли от Одессы в открытое море. Также мы писали, что массовая гибель морских коньков на побережье Одессы связана не только со штормом и морозами.