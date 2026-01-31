Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Черное пятно возле Крыма — спутник зафиксировал нефтяной выброс

Черное пятно возле Крыма — спутник зафиксировал нефтяной выброс

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 18:35
Возле Крыма зафиксировали нефтяную пленку на поверхности моря
Мазут в море. Фото иллюстративное: УНИАН

У южного побережья Крыма появилась нефтяная пленка, которую зафиксировали спутники. Еще накануне море в этом районе было чистым, но уже через сутки ситуация резко изменилась.

Пятна мазута опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

Реклама
Читайте также:
Мазут у Чорному морі
Нефтяное пятно возле Крыма. Фото: "Крымский ветер"

Новые пятна в Черном море

По их данным, на позавчерашних кадрах никаких следов нефтепродуктов не было, однако на новых снимках уже заметна темная пленка на поверхности моря.

Чорне море біля Криму
Спутниковые снимки побережья Крыма накануне. Фото: "Крымский ветер"

Параллельно с этим на побережье санатория "Ай-Даниль" нашли мертвую птицу со следами мазута на перьях. Это может свидетельствовать о влиянии загрязнения на живые организмы. В мониторинговой группе отмечают, что появление пленки не выглядит случайным.

"Если еще вчера море было чистым, а сегодня мы видим нефтяное пятно, это означает, что загрязнение произошло совсем недавно и имеет локальный источник", — сообщают мониторы.

Россияне скрывают происхождение пятна

В то же время по их данным, российские власти заявляют, что новых выбросов мазута на побережье Крыма якобы не зафиксировано. Однако спутниковые данные и гибель птицы вызывают сомнения в этой версии.

Экологи опасаются, что даже небольшая нефтяная пленка может навредить прибрежным экосистемам, особенно в период штормов, когда загрязнение быстро распространяется вдоль побережья.

Напомним, большую часть загрязнения подсолнечным маслом, которое попало в Черное море после атак РФ на портовую инфраструктуру, ветер и течения вынесли от Одессы в открытое море. Также мы писали, что массовая гибель морских коньков на побережье Одессы связана не только со штормом и морозами.

Одесса Крым Черное море нефть Новости Одессы загрязнение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации