Экологическая катастрофа в Одесской области: в море снова попало масло

Специалист отбирает пробы воды. Фото: Госэкоинспекция

После обстрела Черноморска 26 апреля в морском порту повреждена инфраструктура и разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн. Во время пожара часть продукции попала в акваторию порта. На воде образовалось большое пятно, которое уже пытаются локализовать. Службы работают на месте и оценивают последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госэкоинспекцию.

Загрязнение моря

В морском торговом порту "Черноморск" после вражеского обстрела произошла авария с утечкой подсолнечного масла в воду. Во время пожара был разрушен резервуар с большим объемом продукции. По предварительным данным, в акватории образовалось пятно примерно 400 на 200 метров. Для сдерживания растекания установили боновые заграждения. Также перекрыли дождевую канализацию, чтобы остатки масла не попали дальше в воду.

Порт после атаки, фото: Госэкоинспекция

Специалисты отмечают, что почвы не загрязнены, ведь территория имеет бетонное покрытие. В то же время подтверждена утечка именно в морскую акваторию.

Последствия загрязнения

Инспекторы отобрали пробы воды для лабораторного анализа. Результаты помогут определить уровень загрязнения и рассчитать ущерб для окружающей среды. Окончательную оценку ущерба морской среде проведут после сбора всех данных.

Читайте также:

Пятно масла в море. Фото: Госэкоинспекция

Другие утечки масла

Отметим, в результате российских атак на порт "Южный" в Одесской области ранее уже фиксировали утечку растительного масла в акваторию Черного моря. Повреждения резервуаров привели к попаданию продукции в воду, после чего на поверхности образовались маслянистые пятна.

Для локализации загрязнения тогда применяли боновые заграждения и привлекали специальные суда для сбора масла. Экологи отмечали, что вещество постепенно распространялось течениями, однако является менее токсичным для морской экосистемы, чем нефтепродукты.

Как сообщали Новини.LIVE, что 18 марта в акватории Одессы зафиксировали загрязнение морской воды. Пятна заметили возле популярных пляжей "Отрада" и "Ланжерон". Специалисты уже взяли пробы и подтвердили превышение содержания жиров и масел. Вероятно, это последствия события, произошедшего еще в конце 2025 года.

Также Новини.LIVE писали, что в конце января у южного побережья Крыма появилась нефтяная пленка, которую зафиксировали спутники. Еще накануне море в этом районе было чистым, но уже через сутки ситуация резко изменилась.