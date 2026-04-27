Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Экологическая катастрофа на Одесчине: в море снова попало масло

Экологическая катастрофа на Одесчине: в море снова попало масло

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 12:48
Экологическая катастрофа в Одесской области: в море снова попало масло
Специалист отбирает пробы воды. Фото: Госэкоинспекция

После обстрела Черноморска 26 апреля в морском порту повреждена инфраструктура и разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн. Во время пожара часть продукции попала в акваторию порта. На воде образовалось большое пятно, которое уже пытаются локализовать. Службы работают на месте и оценивают последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госэкоинспекцию.

Загрязнение моря

В морском торговом порту "Черноморск" после вражеского обстрела произошла авария с утечкой подсолнечного масла в воду. Во время пожара был разрушен резервуар с большим объемом продукции. По предварительным данным, в акватории образовалось пятно примерно 400 на 200 метров. Для сдерживания растекания установили боновые заграждения. Также перекрыли дождевую канализацию, чтобы остатки масла не попали дальше в воду.

Забруднення моря олією
Порт после атаки, фото: Госэкоинспекция

Специалисты отмечают, что почвы не загрязнены, ведь территория имеет бетонное покрытие. В то же время подтверждена утечка именно в морскую акваторию.

Последствия загрязнения

Инспекторы отобрали пробы воды для лабораторного анализа. Результаты помогут определить уровень загрязнения и рассчитать ущерб для окружающей среды. Окончательную оценку ущерба морской среде проведут после сбора всех данных.

Забруднення моря олією
Пятно масла в море. Фото: Госэкоинспекция

Другие утечки масла

Отметим, в результате российских атак на порт "Южный" в Одесской области ранее уже фиксировали утечку растительного масла в акваторию Черного моря. Повреждения резервуаров привели к попаданию продукции в воду, после чего на поверхности образовались маслянистые пятна.

Для локализации загрязнения тогда применяли боновые заграждения и привлекали специальные суда для сбора масла. Экологи отмечали, что вещество постепенно распространялось течениями, однако является менее токсичным для морской экосистемы, чем нефтепродукты.

Как сообщали Новини.LIVE, что 18 марта в акватории Одессы зафиксировали загрязнение морской воды. Пятна заметили возле популярных пляжей "Отрада" и "Ланжерон". Специалисты уже взяли пробы и подтвердили превышение содержания жиров и масел. Вероятно, это последствия события, произошедшего еще в конце 2025 года.

Также Новини.LIVE писали, что в конце января у южного побережья Крыма появилась нефтяная пленка, которую зафиксировали спутники. Еще накануне море в этом районе было чистым, но уже через сутки ситуация резко изменилась.

Черное море Одесская область загрязнение
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации