Из Одессы в нацпарк: масло продолжает загрязнять побережье

Загрязненное побережье. Фото: Иван Русев/Facebook

Пятно подсолнечного масла, которое попало в Черное море после российского удара по порту Черноморска, дошло до территории нацпарка "Тузловские лиманы". Загрязнение уже выбросило на песчаную пересыпь в заповедной зоне. Экологи говорят, что часть масла опустилась в толщу воды и донные отложения, поэтому его сложнее контролировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Масло в заповедной зоне

После российского удара по порту Черноморска 26 апреля в Черное море вылилось около 6500 тонн подсолнечного масла. Теперь загрязнение досталось территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". По словам Ивана Русева, масло вынесло на разные участки песчаной пересыпи, в том числе и в заповедную зону нацпарка.

"По данным спутников растительное масло "дошло" до акватории моря в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" еще в пятницу, 8 мая. Его выбросило на разных участках песчаной пересыпи, в том числе и в заповедную зону национального парка", — написал Русев.

Эколог также отметил, что общая площадь загрязнения пересыпи в эти дни достигала около 10 тысяч квадратных метров.

"Птиц, загрязненных маслом, найдено пока еще не было", — добавил он.

Пятно масла в море

Одесский исследователь Владислав Балинский объяснил, что после аварии в море образовалось несколько зон загрязнения. Одно из крупнейших пятен еще 3 мая занимало примерно 450 квадратных километров и протянулось почти на 50 километров от Одессы в сторону Тендровской косы. Сейчас на спутниковых снимках остались лишь отдельные фрагменты этого пятна. В то же время экологи отмечают — это не означает, что море очистилось. По словам Балинского, значительная часть масла могла перейти в толщу воды или начать оседать на дне. Из-за этого загрязнение стало менее заметным, но сложнее для контроля и оценки последствий. Еще одна часть загрязнения — так называемая береговая лента — сначала занимала более 200 квадратных километров между Одессой и Сергеевкой. Впоследствии она сократилась примерно вдвое и начала двигаться вдоль побережья в направлении "Тузловских лиманов".

Состояние побережья

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа продолжает мониторинг состояния побережья Черного моря после российской атаки на портовую инфраструктуру Одесской области. После обнаружения пятен неизвестного происхождения на одесских пляжах государственные инспекторы оперативно выехали на место и отобрали пробы морской воды непосредственно с загрязненного участка. Образцы передали в лабораторию для определения состава вещества и уровня загрязнения.

Специалисты фиксируют масштабы загрязнения, рассчитывают ущерб, нанесенный окружающей среде, и продолжают контроль ситуации на побережье.

Что известно о разливе масла

26 апреля 2026 года во время российского обстрела Черноморска была повреждена инфраструктура морского торгового порта. Из-за пожара разрушился резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн. В порту установили боновые заграждения и перекрыли дождевую канализацию, чтобы сдержать распространение загрязнения. В то же время часть масла все же попала в акваторию порта. На поверхности моря тогда зафиксировали пятно размером примерно 400 на 200 метров. Специалисты отобрали пробы морской воды для лабораторных исследований.

