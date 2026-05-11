Опасное море: одесситы о предстоящем курортном сезоне

Ланжерон посреди дня.

На Одесском побережье снова заметили маслянистые пятна. Представители госэкоинспекции уже взяли пробы воды на анализ, чтобы проверить, насколько она безопасна. В свою очередь экологи уверяют, что море до конца не успело очиститься после подрыва Каховской ГЭС и мазута в результате крушения российских танкеров, а тут новая беда. Уже несколько раз БПЛА врага целенаправленно били по емкостям с маслом, в результате тонны этого вещества попали в одесскую акваторию.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов и отдыхающих не боятся ли они купаться в море в этом году.

Риски загрязнения моря

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 5 лет. Черное море и так считалось одним из самых загрязненных, а сейчас специалисты даже не могут дать прогнозов, сколько понадобится времени на его очистку. В свою очередь туристы, которые приехали в Одессу, уверены: все не так страшно, как может показаться на первый взгляд — вода прозрачная и чистая значит в ней можно купаться.

"Море загрязненное, в принципе, было и раньше, и люди отдыхали. Поэтому да, почему бы нет? Мы будем купаться и отдыхать, но не обязательно в Одессе, скорее всего в Санжейце. Меньше людей, там как-то комфортнее", — делится турист Петр.

Владимир также приехал в Одессу на отдых. В нашем городе он впервые. Признается, что загрязнения моря не боится и вообще не видит никакой опасности для своего организма. Поэтому летом планирует снова приехать.

"Пока есть такая возможность приехать, увидеть впервые вообще море, саму Одессу. Нет страха, вода чистая", — рассказывает Владимир.

Атаки врага

Но больше всего одесситов и отдыхающих пугает не загрязнение моря, а ежедневные обстрелы. Люди не чувствуют себя в безопасности на море. Главное, чтобы на побережье появились укрытия, в которых можно будет быстро укрыться в случае необходимости.

"Если будет тихо, конечно, мы с удовольствием будем ходить на море. Но если будут такие атаки, как в последнее время - то есть и днем и ночью - то, наверное, нет", — пояснила Оксана.

Одесситку Оксану поддерживает туристка из Киева Анна. Девушка отмечает, что больше всего страшно ночью, когда ты не знаешь где ближайшее укрытие и как туда пройти.

"У меня есть немного страх, например, ночью, но я думаю, что я найду укрытие и все же пойду туда, чтобы перестраховаться", — отметила туристка Анна.

Отдых в приоритете

А вот Мариана все же планирует ходить на море в этом году несмотря ни на что. Хотя рост количества обстрелов ее тоже пугает. Но не посещать летом пляж, когда живешь в Одессе это не правильно.

"Мы планируем отдыхать, а там как будет - увидим. Как будут обстрелы, потому что тревоги, по сравнению с прошлым годом, чаще намного. Мы были в прошлом году не только на пляжах Одессы, мы были и на других пляжах в области, то людей было достаточно", — подытожила Марьяна.

В целом, несмотря на загрязнение, одесситы и гости города планируют в этом году купаться в море и отдыхать на пляжах. Люди уверены, что вода безопасна, тем более ее будут проверять соответствующие службы. Единственное, чего бы хотелось людям, — как можно больше укрытий на побережье.

Напомним, пятно подсолнечного масла, которое появилось в море в результате российского удара, добралось до территории нацпарка "Тузловские лиманы".

Также Новини.LIVE писали, что в марте, в акватории Одессы зафиксировали загрязнение морской воды. Пятна заметили возле популярных пляжей "Отрада" и "Ланжерон". Специалисты уже взяли пробы и подтвердили превышение содержания жиров и масел. Вероятно, это последствия события, произошедшего еще в конце 2025 года.