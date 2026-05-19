Главная Одесса Море в Одессе постепенно прогревается: температура воды сегодня

Море в Одессе постепенно прогревается: температура воды сегодня

Дата публикации 19 мая 2026 06:25
Ребенок купается в море. Фото: Новини.LIVE

У побережья Одессы морская вода продолжает постепенно прогреваться. По состоянию на сегодня, 19 мая, температура моря составляет +14...+15 °C.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 19 мая

Синоптики также отмечают, что волнение моря сегодня будет оставаться легким, а уровень воды вдоль побережья — безопасным.

  • Переменная облачность.
  • Ночью без существенных осадков.
  • Днем местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами во время грозы — шквал 15-18 м/с.
  • Температура утром +11...+16 °C, днем +21...+26 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды по Одесской области

По прогнозу синоптиков, 19 мая вдоль побережья Одесской области ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами.

  • Переменная облачность.
  • Ночью без существенных осадков.
  • Днем кратковременный дождь, гроза.
  • Температура утром +13...+15 °C, днем +21...23 °C.

Ветер будет северо-западным, 6-11 м/с. Во время грозы местами возможны шквалы до 15-18 м/с. Из-за этого в области объявили І уровень опасности.

Предупреждение о шторме. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Отдельно в области предупредили о повышенной пожарной опасности. На юге Одесской области из-за сухой погоды и ветра будет сохраняться высокая вероятность возникновения пожаров в экосистемах.

Какое состояние моря в Одессе

Отметим, что ситуация в Черном море возле Одессы остается сложной из-за экологических последствий войны и постоянной минной опасности. После российских ударов по портовой инфраструктуре в акватории регулярно фиксируют загрязнения, а экологи говорят о серьезном давлении на всю морскую экосистему. В конце апреля у побережья Черноморска обнаружили около 35 квадратных километров масляного загрязнения после атаки РФ на портовую инфраструктуру. По словам ученых, вещество не является токсичным, однако меняет свойства морской воды и вредит птицам и морским организмам.

Ранее журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов и отдыхающих, не боятся ли купаться в море в этом году. В общем, несмотря на загрязнение, одесситы и гости города планируют в этом году купаться в море и отдыхать на пляжах. Люди уверены, что вода безопасна, тем более ее будут проверять соответствующие службы. Единственное, чего бы хотелось людям, - как можно больше укрытий на побережье.

Также Новини.LIVE писали, что курортная Затока уже ждет первых отдыхающих в сезоне 2026 года. Владельцы баз активно готовят территорию, наполняют бассейны и открывают бронирование на июнь. В этом году выбор жилья впечатляет: от уютных уголков в парковой зоне до номеров, где море начинается прямо за порогом.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
