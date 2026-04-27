Весна в Одесі: як виглядає квітуче місто сьогодні (фото)

Весна в Одесі: як виглядає квітуче місто сьогодні (фото)

Дата публікації: 27 квітня 2026 15:45
Весна в Одесі: як виглядає квітуче місто сьогодні (фото)
Жінка фотографує сакуру. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі остаточно запанувала весна, і місто буквально ожило після холодів. Вулиці наповнилися барвами, а дерева масово вкрилися цвітом. У центрі особливо вирізняються японські вишні — ніжно-рожеві сакури вже стали улюбленим місцем для прогулянок і фото.

Журналісти Новини.LIVE побували у центрі Одеси, аби передати її настрій.

Місто у квітах

У Міському саду сакури розквітли майже одночасно, створивши справжню рожеву алею. Дерева біля фонтану та ротонди вкриті густим цвітом, а поруч розпускаються тюльпани й інші весняні квіти. Зеленіє листя, з’являються нові барви — Одеса виглядає яскраво й по-весняному живо.

Люди біля сакури. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Гілка сакури. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Галявина тюльпанів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди активно виходять на прогулянки. Навіть у будні тут людно — одесити зупиняються, щоб роздивитися квіти, відпочити та зробити кілька світлин.

Дерево сакури у центрі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Жінка робить фото. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Хлопці гуляють містом. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди милуються весною. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Настрій весни

Біля ротонди протягом дня збираються родини, пари та компанії друзів. Багато хто приходить спеціально заради фотосесій. У сонячну погоду людей ще більше — містяни користуються нагодою провести час на свіжому повітрі.

Читайте також:
Ротонда у міському саду. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Квітки сакури. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Дівчина фотографує японську вишню. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Загалом місто зараз виглядає по-особливому — квітне майже все, і це відчувається у настрої людей. Весна додає легкості, а сакури лише підсилюють це відчуття. Їхнє цвітіння недовге, тому одесити поспішають насолодитися цією красою, поки вона триває.

Квітнуть тюльпани. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Люди гуляють в центрі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Дівчата роблять селфі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одесі з’явилися перші квіти магнолії. Вони вже розпустилися біля Інституту імені Філатова на Французькому бульварі. Саме там зараз найбільше охочих побачити весняне цвітіння. Дерева швидко стали однією з головних природних прикрас міста.

Також Новини.LIVE писали, що вчора вдень, 26 квітня, Одесу накрила сильна пилова буря. Через потужний вітер у повітря піднялися пил, пісок та дрібний бруд, а в окремих районах міста різко погіршилася видимість. 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
