Весна в Одесі: як виглядає квітуче місто сьогодні (фото)
В Одесі остаточно запанувала весна, і місто буквально ожило після холодів. Вулиці наповнилися барвами, а дерева масово вкрилися цвітом. У центрі особливо вирізняються японські вишні — ніжно-рожеві сакури вже стали улюбленим місцем для прогулянок і фото.
Журналісти Новини.LIVE побували у центрі Одеси, аби передати її настрій.
Місто у квітах
У Міському саду сакури розквітли майже одночасно, створивши справжню рожеву алею. Дерева біля фонтану та ротонди вкриті густим цвітом, а поруч розпускаються тюльпани й інші весняні квіти. Зеленіє листя, з’являються нові барви — Одеса виглядає яскраво й по-весняному живо.
Люди активно виходять на прогулянки. Навіть у будні тут людно — одесити зупиняються, щоб роздивитися квіти, відпочити та зробити кілька світлин.
Настрій весни
Біля ротонди протягом дня збираються родини, пари та компанії друзів. Багато хто приходить спеціально заради фотосесій. У сонячну погоду людей ще більше — містяни користуються нагодою провести час на свіжому повітрі.
Загалом місто зараз виглядає по-особливому — квітне майже все, і це відчувається у настрої людей. Весна додає легкості, а сакури лише підсилюють це відчуття. Їхнє цвітіння недовге, тому одесити поспішають насолодитися цією красою, поки вона триває.
