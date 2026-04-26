Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесу накрила потужна пилова буря: фоторепортаж з міста

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 14:54
Пилова буря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одесу сьогодні вдень, 26 квітня, накрила сильна пилова буря. Через потужний вітер у повітря піднялися пил, пісок та дрібний бруд, а в окремих районах міста різко погіршилася видимість. 

Журналісти Новини.LIVE зафіксували, який вигляд має місто зараз.

Пилова буря накрила центр Одеси
Одесу 26 квітня накрила сильна пилова буря. Фото: Новини.LIVE
Сильний вітер в Одесі піднімає пісок і пил у повітря
 В Одесі посилився вітер до 17 м/с. Фото: Новини.LIVE

Пилова буря в Одесі

Ще напередодні синоптики попереджали про небезпечну погоду. На 26 квітня вздовж узбережжя Одещини оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через сильний вітер.

За прогнозом, вночі та вранці очікувався південно-західний вітер, а вдень — північно-західний зі швидкістю 12–17 м/с. Також синоптики попереджали про значне хвилювання моря та місцями невеликий дощ.

Одесу накрила потужна пилова буря
Небо над будинками затягнуло пилом. Фото: Новини.LIVE

Чому виникла пилова буря

Такі явища виникають під час різких поривів вітру, коли сухий верхній шар ґрунту, пісок і дорожній пил підіймаються в повітря. Для Одеси це особливо характерно навесні, коли після сухої погоди посилюється вітер. Найбільше пилу відчувається біля відкритих територій, будмайданчиків, узбережжя та на околицях міста.

Пилова буря принесла до Одеси бруд і дрібний пісок. Фото: Новини.LIVE

Як діяти під час пилової бурі

Фахівці радять:

  • за можливості залишатися у приміщенні;
  • щільно закрити вікна та двері;
  • людям з астмою, алергією чи хворобами легень уникати перебування надворі;
  • використовувати маску або респіратор;
  • захистити очі окулярами;
  • водіям знижувати швидкість через погану видимість;
  • після повернення додому вмитися та промити ніс.

За прогнозами, після послаблення вітру ввечері кількість пилу в повітрі має зменшитися. Водночас у прибережній зоні пориви можуть зберігатися до кінця дня.

Пилова буря накрила Одесу
Небо над Одесою стало каламутним через пилову бурю. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині вранці 26 квітня зафіксували новий землетрус у Роздільнянському районі біля села Бриновка. Підземні поштовхи стали вже третім подібним випадком в області за останній тиждень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вранці 10 лютого в Чорному морі поблизу Криму зафіксували землетрус. Підземні поштовхи сталися неподалік Керчі та мали невелику магнітуду. За даними фахівців, загрози для людей і інфраструктури немає. Коливання зареєстрували лише сейсмологічні прилади.

негода Одеська область Новини Одеси буря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації