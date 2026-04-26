Одесу накрила потужна пилова буря: фоторепортаж з міста

Одесу сьогодні вдень, 26 квітня, накрила сильна пилова буря. Через потужний вітер у повітря піднялися пил, пісок та дрібний бруд, а в окремих районах міста різко погіршилася видимість.

Журналісти Новини.LIVE зафіксували, який вигляд має місто зараз.

В Одесі посилився вітер до 17 м/с.

Ще напередодні синоптики попереджали про небезпечну погоду. На 26 квітня вздовж узбережжя Одещини оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через сильний вітер.

За прогнозом, вночі та вранці очікувався південно-західний вітер, а вдень — північно-західний зі швидкістю 12–17 м/с. Також синоптики попереджали про значне хвилювання моря та місцями невеликий дощ.

Чому виникла пилова буря

Такі явища виникають під час різких поривів вітру, коли сухий верхній шар ґрунту, пісок і дорожній пил підіймаються в повітря. Для Одеси це особливо характерно навесні, коли після сухої погоди посилюється вітер. Найбільше пилу відчувається біля відкритих територій, будмайданчиків, узбережжя та на околицях міста.

Як діяти під час пилової бурі

Фахівці радять:

за можливості залишатися у приміщенні;

щільно закрити вікна та двері;

людям з астмою, алергією чи хворобами легень уникати перебування надворі;

використовувати маску або респіратор;

захистити очі окулярами;

водіям знижувати швидкість через погану видимість;

після повернення додому вмитися та промити ніс.

За прогнозами, після послаблення вітру ввечері кількість пилу в повітрі має зменшитися. Водночас у прибережній зоні пориви можуть зберігатися до кінця дня.

