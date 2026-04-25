Різке потепління в Одесі: якою буде температура повітря завтра

В Одесі у неділю, 26 квітня, очікується різке потепління після прохолодних днів. Удень температура повітря підніметься до +21 °C, опадів не прогнозують. Водночас погоду зіпсує сильний вітер, а вздовж узбережжя оголосили жовтий рівень небезпеки.

Яка погода буде в Одесі 26 квітня

Ніч у місті буде прохолодною — близько +10 °C. Вранці повітря прогріється до +12 °C, а вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21 °C. Увечері температура знизиться до +15 °C.

Протягом доби очікується невелика хмарність без істотних опадів. У місті вітер посилюватиметься поступово: від 6 м/с уночі та вранці до 8 м/с вдень і 11 м/с увечері.

Погода в Одеській області

На узбережжі Одещини ситуація буде складнішою. За прогнозом синоптиків, уночі та вранці вітер південно-західний, удень зміниться на північно-західний зі швидкістю 12-17 м/с. Через сильний вітер уздовж узбережжя очікується значне хвилювання моря. Температура морської води становитиме +8...+9 °C.

Читайте також:

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через поривчастий вітер та хвилювання моря вздовж узбережжя Одещини.

Мінлива хмарність.

Вдень невеликий дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +19...+24 °С.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE на півдні Одещини зафіксували масову зупинку білих лелек через дощі та тумани під час міграції. Птахи приземлилися в районі Татарбунарів, біля лиману Сасик. За кілька днів там нарахували близько двох тисяч особин.

Також Новини.LIVE писали, що у Нацпарку "Тузлівські лимани" фіксують активний рух рідкісних видів. Серед них — кулик-сорока, занесений до Червоної книги України. Під час обстеження близько 20 кілометрів берегової лінії науковці нарахували приблизно 300 куликів-сорок. Окрім них, узбережжям мігрує ще багато інших видів птахів.

Крім цього, на узбережжі Одещини знову помітили кучерявого пелікана з трекером. Птах на ім’я Сіноє вже кілька тижнів мандрує лиманами Причорномор’я. Його пересування відстежують науковці завдяки супутниковому датчику. Вид вважається рідкісним і перебуває під охороною.