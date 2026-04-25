Резкое потепление в Одессе: какой будет температура воздуха завтра

Дата публикации 25 апреля 2026 14:18
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в воскресенье, 26 апреля, ожидается резкое потепление после прохладных дней. Днем температура воздуха поднимется до +21 °C, осадков не прогнозируют. В то же время погоду испортит сильный ветер, а вдоль побережья объявили желтый уровень опасности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Какая погода будет в Одессе 26 апреля

Ночь в городе будет прохладной — около +10 °C. Утром воздух прогреется до +12 °C, а уже днем столбики термометров поднимутся до +21 °C. Вечером температура снизится до +15 °C.

В течение суток ожидается небольшая облачность без существенных осадков. В городе ветер будет усиливаться постепенно: от 6 м/с ночью и утром до 8 м/с днем и 11 м/с вечером.

- фото 1
Прогноз погоды в Одессе на 25 апреля 2026 года. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

На побережье Одесской области ситуация будет более сложной. По прогнозу синоптиков, ночью и утром ветер юго-западный, днем сменится на северо-западный со скоростью 12-17 м/с. Из-за сильного ветра вдоль побережья ожидается значительное волнение моря. Температура морской воды составит +8...+9 °C.

Синоптики объявили І уровень опасности (желтый) из-за порывистого ветра и волнения моря вдоль побережья Одесской области.

  • Переменная облачность.
  • Днем небольшой дождь, местами гроза.
  • Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °С, днем +19...+24 °С.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, на юге Одесской области зафиксировали массовую остановку белых а истов из-за дождей и туманов во время миграции. Птицы приземлились в районе Татарбунаров, возле лимана Сасык. За несколько дней там насчитали около двух тысяч особей.

Также Новини.LIVE писали, что в Нацпарке "Тузловские лиманы" фиксируют активное движение редких видов. Среди них — кулик-сорока, занесенный в Красную книгу Украины. Во время обследования около 20 километров береговой линии ученые насчитали около 300 куликов-сорок. Кроме них, по побережью мигрирует еще много других видов птиц.

Кроме этого, на побережье Одесской области снова заметили кудрявого пеликана с трекером. Птица по имени Синое уже несколько недель путешествует по лиманам Причерноморья. Ее передвижения отслеживают ученые благодаря спутниковому датчику. Вид считается редким и находится под охраной.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
Реклама

