Заморозки і дощі: якою буде погода в Одесі на Великдень

Великдень в Одесі цього року буде прохолодним і вологим. Вночі очікуються заморозки, а вдень йтиме дощ і хмарна погода. Весняного тепла синоптики не обіцяють, тож святкування пройде з відчутним холодом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, у місті 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Вранці та вдень пройде невеликий дощ.

Температура в Одесі вночі становитиме +4…+6 °C, вдень повітря прогріється лише до +9…+11 °C. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий). Йдеться саме про нічні та ранкові заморозки.

Попередження про штормовий втер в Одесі.

Погода в Одеській області

По області погода буде ще прохолоднішою. Вночі температура коливатиметься в межах +1…+6 °C, а на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…+2 °C. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C, місцями можливий помірний дощ.

Водночас пожежна небезпека в регіоні залишатиметься невисокою. На автошляхах області видимість буде доброю, без ускладнень для водіїв.

Синоптики пояснюють, що така погода пов’язана з впливом прохолодних повітряних мас і нестійкою весняною атмосферою. Для квітня це не аномалія, але відчуття тепла буде меншим, ніж очікують багато людей.

