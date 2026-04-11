Заморозки і дощі: якою буде погода в Одесі на Великдень

Заморозки і дощі: якою буде погода в Одесі на Великдень

Дата публікації: 11 квітня 2026 18:26
Заморозки і дощі: якою буде погода в Одесі на Великдень
Жінка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Великдень в Одесі цього року буде прохолодним і вологим. Вночі очікуються заморозки, а вдень йтиме дощ і хмарна погода. Весняного тепла синоптики не обіцяють, тож святкування пройде з відчутним холодом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, у місті 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Вранці та вдень пройде невеликий дощ.

Температура в Одесі вночі становитиме +4…+6 °C, вдень повітря прогріється лише до +9…+11 °C. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтий). Йдеться саме про нічні та ранкові заморозки.

Погода в Одеській області

По області погода буде ще прохолоднішою. Вночі температура коливатиметься в межах +1…+6 °C, а на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…+2 °C. Вдень повітря прогріється до +8…+13 °C, місцями можливий помірний дощ.

Водночас пожежна небезпека в регіоні залишатиметься невисокою. На автошляхах області видимість буде доброю, без ускладнень для водіїв.

Синоптики пояснюють, що така погода пов’язана з впливом прохолодних повітряних мас і нестійкою весняною атмосферою. Для квітня це не аномалія, але відчуття тепла буде меншим, ніж очікують багато людей.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE на півдні Одещини зафіксували масову зупинку білих лелек через дощі та тумани під час міграції. Птахи приземлилися в районі Татарбунарів, біля лиману Сасик. За кілька днів там нарахували близько двох тисяч особин.

Також Новини.LIVE писали, що у Нацпарку "Тузлівські лимани" фіксують активний рух рідкісних видів. Серед них — кулик-сорока, занесений до Червоної книги України. Під час обстеження близько 20 кілометрів берегової лінії науковці нарахували приблизно 300 куликів-сорок. Окрім них, узбережжям мігрує ще багато інших видів птахів.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
