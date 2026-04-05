На Одещині близько 2000 лелек приземлилися перечекати негоду

Лелека шукає їжу. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

На півдні Одещини зафіксували масову зупинку білих лелек. Птахи приземлилися в районі Татарбунарів, біля лиману Сасик. За кілька днів там нарахували близько двох тисяч особин.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Лелеки, які зупинилися перепочити на Одещині. Фото: Іван Русєв

Лелеки на Одещині

За його словами, лелеки зупинилися через дощі та тумани під час міграції. Після тривалого перельоту вони потребують відпочинку і їжі. Саме ці умови вони й знайшли на Одещині.

"Птахи були змушені сідати великими кількостями на поля та чекати сонця. Так сталося в м. Татарбунарі і в селах навколо лиману Сасик та в населених пунктах навколо Національного природного парку "Тузлівські лимани", — повідомив Іван Русєв.

Він каже, що унаслідок дощів на цих територіях останніми днями з’явилася велика кількість дощових черв’яків. Їх настільки багато, що на окремих ділянках фіксують десятки тисяч на гектар. Для лелек це легка здобич і можливість швидко відновити сили.

"За останній тиждень загалом в цій місцевості було нараховано біля 2000 білих лелек, які різними групами під час дощів і туманів зробили вимушену посадку на декілька днів", — додав еколог.

Лелеки у небі над Одещино. Фото: Іван Русєв

Збереження лелек на Одещині

Водночас на Одещині продовжують облаштовувати безпечні умови для лелек поруч із електромережами. Уже сьомий рік енергетики ДТЕК Одеські електромережі встановлюють спеціальні платформи для гніздування птахів.

Завдяки цьому в області змонтували 346 площадок для лелек, встановили 50 гнізд для сов, а також окільцювали 121 лелеченя, щоб відстежувати їхню міграцію. Крім того, на лініях електропередач з’явилося понад дві тисячі птахозахисних пристроїв, які допомагають уникнути ураження струмом.

Такі платформи дозволяють лелекам безпечно облаштовувати гнізда на електроопорах. Водночас це зменшує ризик аварій у мережі та допомагає уникнути перебоїв зі світлом у населених пунктах.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше над територією Національного природного парку "Тузлівські лимани" зафіксували неймовірне видовище. Лише за дві ранкові години фахівці нарахували понад десять тисяч птахів, що тримають шлях на північ. Серед величезних зграй можна було впізнати як звичних зябликів чи гусей, так і рідкісних рожевих пеліканів, червонокнижних огарів та малих бакланів.

Також Новини.LIVE писали, що у нацпарку на Одещині випустили в дику природу сипуху, яку кілька місяців тому знайшли пораненою. Цей вид занесений до Червоної книги України і нині перебуває під загрозою зникнення. Кілька місяців тому сипуху принесли пораненою на Станцію юннатів в Ізмаїлі.

