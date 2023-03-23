Одеські електрики рятують лелек від уражень струмом
В Одеській області зайнялися порятунком популяції лелек. Комунальники становили гніздо на електричних опорах, яке захистить птахів та забезпечить надійне електропостачання для мешканців регіону.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
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На Одещині встановили спеціальну платформу для гнізда лелек. Вона допоможе зберегти лелек від ураження струмом, а клієнтів ДТЕК від аварійних відключень світла.
"У Подільському районі ми встановили платформу для лелечого гнізда. Це допоможе захистити птахів від ураження струму, а людей — від аварійних відключень світла. За словами місцевих жителів, лелеки будували це гніздо протягом останніх 10 років. За цей час воно обтяжало, і нині важить понад 400 кілограмів", — йдеться в повідомленні.
Загалом за останні 2 роки ми вже укріпили 145 гнізд і захистили щонайменше 725 птахів.
Нагадаємо, у 2022 році проєкт "Лелеченьки" переміг у міжнародному PR конкурсі IPRA. ДТЕК Мережі став єдиною компанією-переможцем з України, а проєкт отримав спеціальний приз за внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН.
Ситуація в енергосистемі Одещини
Наразі генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття всього споживання. Тож Укренерго не доводить лімітів до ДТЕК. Всі мешканці Одещини зі світлом.
Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК планує змонтувати понад 60 тисяч розумних лічильників. Прилади обліку з’являться в Одесі, Подільському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.