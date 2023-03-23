Одеські електрики рятують лелек від уражень струмом

Гнізда, які будують птахи можуть важити до 400 кг

В Одеській області зайнялися порятунком популяції лелек. Комунальники становили гніздо на електричних опорах, яке захистить птахів та забезпечить надійне електропостачання для мешканців регіону.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

На Одещині встановили спеціальну платформу для гнізда лелек. Вона допоможе зберегти лелек від ураження струмом, а клієнтів ДТЕК від аварійних відключень світла.

"У Подільському районі ми встановили платформу для лелечого гнізда. Це допоможе захистити птахів від ураження струму, а людей — від аварійних відключень світла. За словами місцевих жителів, лелеки будували це гніздо протягом останніх 10 років. За цей час воно обтяжало, і нині важить понад 400 кілограмів", — йдеться в повідомленні.

Загалом за останні 2 роки ми вже укріпили 145 гнізд і захистили щонайменше 725 птахів.

Нагадаємо, у 2022 році проєкт "Лелеченьки" переміг у міжнародному PR конкурсі IPRA. ДТЕК Мережі став єдиною компанією-переможцем з України, а проєкт отримав спеціальний приз за внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Ситуація в енергосистемі Одещини

Наразі генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття всього споживання. Тож Укренерго не доводить лімітів до ДТЕК. Всі мешканці Одещини зі світлом.

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК планує змонтувати понад 60 тисяч розумних лічильників. Прилади обліку з’являться в Одесі, Подільському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.