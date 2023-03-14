На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

За нове обладнання платити не потрібно

У 2023 році ДТЕК планує змонтувати понад 60 тисяч розумних лічильників. Прилади обліку з’являться в Одесі, Подільському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

"Заміна приладів не передбачає додаткових витрат з боку клієнтів. Основне прохання — надати доступ до лічильників. Перед тим, як проводити заміну, ми заздалегідь інформуємо про це жителів: на будинках розміщуємо оголошення з датою виконання робіт і контактними телефонами відповідальної особи компанії", — йдеться в повідомленні.

Які функції в "розумних" лічильників

автоматично передають покази,

багатозонні,

дозволяють економити на споживанні електроенергії вночі.

Як розрізнити роботу ДТЕК від шахрайства

Для того, щоб переконатися, що роботу виконує ДТЕК, а не шахраї, слід звернути увагу на деякі деталі. Працівники ДТЕК мають спецодяг сіро-жовтого кольору з назвою компанії на одязі. Це можна легко впізнати за виглядом, коли вони працюють на дорозі або в будинку. Крім того, на вимогу клієнта, електромонтери мають показати відповідні посвідчення, які підтверджують їхню належність до ДТЕК.

Також варто звернути увагу на те, що працівники ДТЕК не стягують передоплату за свої послуги та не просять ніяких особистих даних від клієнтів. Якщо під час виконання робіт виникає якесь непорозуміння, клієнт може звернутися до ДТЕК із запитанням про працівників, які відвідують його будинок або виконують будь-які роботи в його присутності.

Ситуація в енергосистемі

Наразі ліміти від НЕК Укренерго відсутні. Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватись згідно з стабілізаційними графіками. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні деякі одесити проведуть день без світла. Це пов’язано із ремонтними роботами. Повний перелік адрес читайте в матеріалі.