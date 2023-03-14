Кілька десятків вулиць Одеси залишаться без світла: повний перелік адрес
Сьогодні деякі одесити проведуть день без світла. Це пов’язано із ремонтними роботами.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
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"ДТЕК повідомляє, що у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами до 19-00 буде відсутнє електропостачання", — йдеться в повідомленні.
Де не буде світла
Вулиці:
- Агрономічна,
- Гладкова,
- Державіна,
- Дніпровська,
- Добровольського просп.,
- Донецька,
- Капітана Кузнецова,
- Керченська,
- Кишинівська,
- Ломоносова,
- Миколи Міхновського,
- Південна дорога,
- Республіканська,
- Ростовська,
- Хаджибейська дорога,
- Хуторська,
- Академічна,
- Богдана Хмельницького,
- Кінна,
- Кленова,
- Коблевська,
- М’ясоєдовська,
- Маршала Говорова,
- Ніжинська,
- Новосельського,
- Ольгіївська,
- Старопортофранківська,
- Варненська,
- Інглезі,
- Космонавтів
Провулки
- 1-й Керченський,
- 2-а Лінія на житловому масиві,
- 3-й Керченський,
- Державина,
- Оранжерейний,
- Богданова,
- Вільгельма Габсбурга.
Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131. Внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини.