Кілька десятків вулиць Одеси залишаться без світла: повний перелік адрес

Відновити електропостачання мають ввечері

Сьогодні деякі одесити проведуть день без світла. Це пов’язано із ремонтними роботами.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"ДТЕК повідомляє, що у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами до 19-00 буде відсутнє електропостачання", — йдеться в повідомленні.

Де не буде світла

Вулиці:

Агрономічна, Гладкова, Державіна, Дніпровська, Добровольського просп., Донецька, Капітана Кузнецова, Керченська, Кишинівська, Ломоносова, Миколи Міхновського, Південна дорога, Республіканська, Ростовська, Хаджибейська дорога, Хуторська, Академічна, Богдана Хмельницького, Кінна, Кленова, Коблевська, М’ясоєдовська, Маршала Говорова, Ніжинська, Новосельського, Ольгіївська, Старопортофранківська, Варненська, Інглезі, Космонавтів

Провулки

1-й Керченський, 2-а Лінія на житловому масиві, 3-й Керченський, Державина, Оранжерейний, Богданова, Вільгельма Габсбурга.

Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131. Внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини.