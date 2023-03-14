Несколько десятков улиц Одессы останутся без света: полный список адресов
Сегодня некоторые одесситы проведут день без света. Это связано с ремонтными работами.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
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"ДТЭК сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами до 19-00 будет отсутствовать электроснабжение", — говорится в сообщении.
Где не будет света
Улицы:
- Агрономическая,
- Гладкова,
- Державина,
- Днепровская,
- Добровольского просп.,
- Донецкая,
- Капитана Кузнецова,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Ломоносова,
- Николая Михновского,
- Южная дорога,
- Республиканская,
- Ростовская,
- Хаджибейская дорога,
- Хуторская,
- Академическая,
- Богдана Хмельницкого,
- Конная,
- Кленовая,
- Коблевская,
- Мясоедовская,
- Маршала Говорова,
- Нежинская,
- Новосельского,
- Ольгиевская,
- Старопортофранковская,
- Варненская,
- Инглеи,
- Космонавтов
Переулки
- 1-й Керченский,
- 2-я Линия на жилом массиве,
- 3-й Керченский,
- Государство,
- Оранжерейный,
- Богданова,
- Вильгельма Габсбурга.
Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131. В результате ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесчины.