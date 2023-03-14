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Несколько десятков улиц Одессы останутся без света: полный список адресов

14 марта 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возобновить электроснабжение должны вечером
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня некоторые одесситы проведут день без света. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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"ДТЭК сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами до 19-00 будет отсутствовать электроснабжение", — говорится в сообщении.

Где не будет света

Улицы:

  1. Агрономическая,
  2. Гладкова,
  3. Державина,
  4. Днепровская,
  5. Добровольского просп.,
  6. Донецкая,
  7. Капитана Кузнецова,
  8. Керченская,
  9. Кишиневская,
  10. Ломоносова,
  11. Николая Михновского,
  12. Южная дорога,
  13. Республиканская,
  14. Ростовская,
  15. Хаджибейская дорога,
  16. Хуторская,
  17. Академическая,
  18. Богдана Хмельницкого,
  19. Конная,
  20. Кленовая,
  21. Коблевская,
  22. Мясоедовская,
  23. Маршала Говорова,
  24. Нежинская,
  25. Новосельского,
  26. Ольгиевская,
  27. Старопортофранковская,
  28. Варненская,
  29. Инглеи,
  30. Космонавтов

Переулки

  1. 1-й Керченский,
  2. 2-я Линия на жилом массиве,
  3. 3-й Керченский,
  4. Государство,
  5. Оранжерейный,
  6. Богданова,
  7. Вильгельма Габсбурга.

Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131. В результате ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесчины. 

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