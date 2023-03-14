В Одесской области планируют установить более 60 тысяч "умных" счетчиков
В 2023 году ДТЭК планирует смонтировать более 60 тысяч умных счетчиков. Приборы учета появятся в Одессе, Подольском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.
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"Замена приборов не предусматривает дополнительных затрат со стороны клиентов. Основная просьба — предоставить доступ к счетчикам. Перед тем, как производить замену, мы заранее информируем об этом жителей: на домах размещаем объявления с датой выполнения работ и контактными телефонами ответственного лица компании", — говорится в сообщении.
Какие функции у "умных" счетчиков
- автоматически передают показы,
- многозонные,
- позволяют экономить на потреблении электроэнергии ночью.
Как отличить работу ДТЭК от мошенничества
Для того чтобы убедиться, что работу выполняет ДТЭК, а не мошенники, следует обратить внимание на некоторые детали. Работники ДТЭК имеют спецодежду серо-желтого цвета с названием компании на одежде. Это можно легко узнать по виду, когда они работают на дороге или дома. Кроме того, по требованию клиента электромонтеры должны показать соответствующие удостоверения, подтверждающие их принадлежность к ДТЭК.
Также следует обратить внимание на то, что работники ДТЭК не взимают предоплату за свои услуги и не просят никаких личных данных от клиентов. Если при выполнении работ возникает какое-то недоразумение, клиент может обратиться в ДТЭК с вопросом о работниках, которые посещают его дом или выполняют любые работы в его присутствии.
Ситуация в энергосистеме
Пока лимиты от НЭК Укрэнерго отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Напомним, сегодня некоторые одесситы проведут день без света. Это связано с ремонтными работами. Полный список адресов читайте в материале.