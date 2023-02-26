Під час аварій на енергооб'єктах Одесу виручали альтернативні джерела енергії

Станцію використовували під час аварійних відключень

Одеса пережила чергу блекаутів та жорсткі графіки відключень, однак лише зараз стало відомо, що в цей час енергосистему виручало сонце. Сонячну енергію розподіляли між клієнтами.



Про це заявив гендиректор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Одеса змогла отримати додаткову електроенергію завдяки великій кількості сонячних та вітрових електростанцій в області. При мережевих обмеженнях це дає змогу отримувати додаткову електроенергію.

"В Одеській області дуже багато сонячних електростанцій. Є вітрові електростанції, і саме ці об’єкти генерації допомагають нам отримувати додаткові мегават/години, які розподіляються між клієнтами", — сказав Григор'єв.

Очільник регіональної компанії зазначив, що в енерговузлі самої Одеси та району є вітрова електростанція, енергія якої компенсувала нестачі в постачанні під час відключень.

А от виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що в рамках підготовки до наступного зимового сезону енергетикам доведеться зупиняти на планові ремонти окремі блоки електростанцій. Також із закінченням весняного паводка знизиться електрогенерація на ГЕС.



"Все це може призводити до обмежень, які у нас були, починаючи з жовтня минулого року", — попередив представник ДТЕК.

Ми писали, що НЕК "Укренерго" обіцяє в Україні світло без перебоїв, але Одеса та район залишаються проблемними зонами. Поки триває модернізація мереж, варто звірятися з графіками відключень.

Протягом минулого тижня все частіше НЕК "Укренерго" не надавав обмежень на споживання електроенергії, що давало можливість одеситам не відключати світло. Ситуація в Одесі набагато краща, ніж була кілька тижнів тому, однак графіки відключень можуть застосовувати.

Фото: Інтент