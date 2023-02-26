Во время аварий на энергообъектах Одессу выручали альтернативные источники энергии

Станцию использовали при аварийных отключениях

Одесса пережила очередь блекаутов и жесткие графики отключений, однако только сейчас стало известно, что в настоящее время энергосистему выручало солнце. Солнечную энергию распределяли между клиентами.



Об этом заявил гендиректор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Одесса смогла получить дополнительную электроэнергию благодаря обилию солнечных и ветровых электростанций в области. При сетевых ограничениях это позволяет получать дополнительную электроэнергию.

"В Одесской области очень много солнечных электростанций. Есть ветровые электростанции, и именно эти объекты генерации помогают нам получать дополнительные мегаватт/часы, которые распределяются между клиентами", — сказал Григорьев.

Глава региональной компании отметил, что в энергетическом узле самой Одессы и района есть ветровая электростанция, энергия которой компенсировала недостачи в поставках во время отключений.

А вот исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что в рамках подготовки к следующему зимнему сезону энергетикам придется останавливать на плановые ремонты отдельные блоки электростанций. Также с окончанием весеннего паводка снизится электрогенерация на ГЭС.



"Все это может приводить к ограничениям, которые у нас были, начиная с октября прошлого года", — предупредил представитель ДТЭК.

Мы писали, что НЭК "Укрэнерго" обещает в Украине свет без перебоев, но Одесса и район остаются проблемными зонами. Пока идет модернизация сетей, следует сверяться с графиками отключений.

В течение прошлой недели все чаще НЭК "Укрэнерго" не предоставлял ограничений на потребление электроэнергии, что давало возможность одесситам не отключать свет. Ситуация в Одессе намного лучше, чем несколько недель назад, однако графики отключений могут применять.

Фото: Интент