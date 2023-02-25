"Краще, ніж минулого тижня": Братчук про стан енергосистеми в Одесі

В Одесі працює 30-50% електротранспорту

Протягом минулого тижня все частіше НЕК Укренерго не надавав обмежень на споживання електроенергії, що давало можливість одеситам не відключати світло. Ситуація в Одесі на багато краща, ніж яка була кілька тижнів тому, однак графіки відключень можуть застосовувати.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ситуація залишається непростою, але вона стала кращою. Енергетикам вдалося полагодити частину обладнання, нарешті діють стабілізаційні відключення, але мережеві все ще можливі", — повідомив Братчук.

За словами речника в енергосистеми поновилися потужності, але цю генерацію треба передавати. Проблема поки полягає в тому, що мережі не повністю відпрацьовані, тому можуть діяти стабілізаційні графіки.



"З іншого боку, працює міський електротранспорт. Не весь рухомий склад виходить на маршрути. Це приблизно 30-50%, але місто живе", — заявив Сергій Братчук.

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