"Краще, ніж минулого тижня": Братчук про стан енергосистеми в Одесі

Одеса оговтується після аварій на енергооб'єктах: яка ситуація зі світлом у місті
Протягом минулого тижня все частіше НЕК Укренерго не надавав обмежень на споживання електроенергії, що давало можливість одеситам не відключати світло. Ситуація в Одесі на багато краща, ніж яка була кілька тижнів тому, однак графіки відключень можуть застосовувати.
Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"Ситуація залишається непростою, але вона стала кращою. Енергетикам вдалося полагодити частину обладнання, нарешті діють стабілізаційні відключення, але мережеві все ще можливі", — повідомив Братчук.
За словами речника в енергосистеми поновилися потужності, але цю генерацію треба передавати. Проблема поки полягає в тому, що мережі не повністю відпрацьовані, тому можуть діяти стабілізаційні графіки.
"З іншого боку, працює міський електротранспорт. Не весь рухомий склад виходить на маршрути. Це приблизно 30-50%, але місто живе", — заявив Сергій Братчук.
У разі відсутності світла, будь ласка, повідомте про це через:
- сторінку у фейсбук;
- повідомлення на сайті;
- чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.