"Лучше, чем на прошлой неделе": Братчук о состоянии энергосистемы в Одессе

В Одессе работает 30-50% электротранспорта

На прошлой неделе все чаще НЭК Укрэнерго не предоставлял ограничений на потребление электроэнергии, что давало возможность одесситам не отключать свет. Ситуация в Одессе намного лучше, чем бывшая несколько недель назад, однако графики отключений могут применять.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ситуация остается непростой, но она стала лучше. Энергетикам удалось починить часть оборудования, наконец-то действуют стабилизационные отключения, но сетевые все еще возможны", — сообщил Братчук.

По словам спикера, у энергосистемы возобновились мощности, но эту генерацию надо передавать. Проблема пока состоит в том, что сети не полностью отработаны, поэтому могут действовать стабилизационные графики.



"С другой стороны, работает городской электротранспорт. Не весь подвижной состав выходит на маршруты. Это примерно 30-50%, но город живет", — заявил Сергей Братчук.

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