"Лучше, чем на прошлой неделе": Братчук о состоянии энергосистемы в Одессе

Одесса приходит в себя после аварий на энергообъектах: какая ситуация со светом в городе
На прошлой неделе все чаще НЭК Укрэнерго не предоставлял ограничений на потребление электроэнергии, что давало возможность одесситам не отключать свет. Ситуация в Одессе намного лучше, чем бывшая несколько недель назад, однако графики отключений могут применять.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"Ситуация остается непростой, но она стала лучше. Энергетикам удалось починить часть оборудования, наконец-то действуют стабилизационные отключения, но сетевые все еще возможны", — сообщил Братчук.
По словам спикера, у энергосистемы возобновились мощности, но эту генерацию надо передавать. Проблема пока состоит в том, что сети не полностью отработаны, поэтому могут действовать стабилизационные графики.
"С другой стороны, работает городской электротранспорт. Не весь подвижной состав выходит на маршруты. Это примерно 30-50%, но город живет", — заявил Сергей Братчук.
В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите об этом:
- страницу в фейсбук ;
- сообщение на сайте ;
- чат-бот в Viber или Telegram - (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.
Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.